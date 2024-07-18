被疑是中國間諜！菲律賓發逮捕令　美女市長郭華萍「消失了」

▲被指是中國間諜包庇詐騙，菲律賓發布逮捕令要逮人。（翻自臉書）

文／鏡週刊

菲律賓丹轆省班班市（Bamban）華裔市長郭華萍，日前被指控隱瞞身分，實際上她根本是中國間諜，而且企圖包庇中國詐騙犯罪集團，日前由菲律賓參議院發出逮捕令。不過最新消息指出，目前郭華萍完全處於「人間消失」的狀態，導致逮捕令無法被執行。至於她是自己消失？還是被消失？目前都無法得知。

據《BBC中文網》報導，郭華萍在今年5月開始遭受菲國參議院調查，有議員指控她根本是中國間諜，參與調查的參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）聲稱，根據移民紀錄，郭華萍擁有中國國籍，名叫郭華萍。此外，郭華萍還被指控涉嫌在斑斑市裡，包庇詐騙、人口販賣等犯罪集團，利用賭場等名義掩蓋，其中也涉及中國犯罪集團。

參議院要求她就該案進行聽證會程序，但傳喚兩次，郭華萍都沒有出現，於是參議院在本月12日下達逮捕令。郭華萍透過辯護律師大衛（Stephen David）表示，因為她受到「大規模的網路霸凌」因此「身心失調」，以致未能出席參院聽證。另外郭華萍也強調，自己沒有任何不當行為，聲稱她的中國父親及菲律賓母親，在他們的養豬場將自己養大。

不過最新消息指出，目前郭華萍的行蹤完全成謎，警方去她的所有住處或場合，都沒有發現她，因此警方也無法執行對她的逮捕令。但仍有死忠粉絲支持者相信郭華萍，就有居民米拉特（Erica Miclat）說，郭華萍為班班帶來了變化，「這裡的人民感謝她」。

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