午後雷雨擴大　颱風季要來了！氣象署：周五到周日有熱帶系統訊號

▲今天午後雷雨區將擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)高溫炎熱，局部高溫上看37度，午後雷雨區擴大，上周六(13日)晚間生成今年第3號熱帶系統預計今晚將會消散，無望增強為颱風，不過菲律賓群島東方將有熱帶雲簇發展，周五到周日後有發展為熱帶性低氣壓或颱風訊號，但是否真的會生成今年第3號颱風「凱米」，仍要進一步觀察。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，今天到周六環境以東南風為主，西半部普遍氣溫偏高，尤其大台北、中南部局部高溫可到37度以上，今天午後雷陣雨偏大，未來中午過後山區局部大雨也要多加留意，後續太平洋高壓有減弱趨勢，有利熱帶系統發展。

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颱風動態預測方面，朱美霖表示，上周六晚間有今年第3號熱帶性低氣壓在南海形成，位置已經相當接近陸地，今天有移動到陸地和消散情況，發展不明顯，該熱帶性低氣壓今上午8點位鵝鑾鼻西南西方1300公里海面上，朝西北西移動進入中南半島，今晚後就會消散為一般性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。

▲上周六晚間生成的今年第3號熱帶性低氣壓，預計今晚將消散，無望生成颱風。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，後期南海到菲律賓東方海面為季風低壓環境，周五到周日南邊系統有發展訊號，台灣附近處大低壓帶北方，環境偏東南風到東風，周日低壓到南海這一帶東南風減弱，周六前東南風沉降對西半部造成明顯高溫，周日風向有變化，南邊有水氣，天氣略有變化。

氣象署預報員趙竑則進一步說明，菲律賓群島東邊將有熱帶雲簇發展，預計周五到周日通過呂宋島之後，到南海時發展條件才會比較好，至少要到周五之後有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，太平洋高壓位置往北跑，南邊低壓容易發展為結構完整的熱帶系統，至於外界所說會一個接一個，主要是南邊為整個大低壓帶，本來就有很多小小的系統，會不會發展，還是要看海氣條件。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，未來一周降雨趨勢部分，朱美霖表示，今天吹東南風，且水氣偏多，午後雷陣雨除各地山區外，中南部也有明顯雨勢，要留意午後又急又大降雨，東南部和恆春半島整天也有不定時降雨伴隨雷擊；周二到周六處東南風，北台灣偏西南風，午後雷陣雨以各地山區、西半部為主，明天清晨有水氣影響，中南部也有零星陣雨或雷雨。

朱美霖指出，周日西南風減弱，午後雷陣雨偏各地山區、背風側宜花，其他時間降雨隨南邊水氣上來，南部、東南部、恆春半島也整天有降雨。

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，朱美霖說明，周六前西半部有局部明顯高溫，周一、周二大台北、中南部近山區整體高溫顯著，高溫分布紫色區域可到36到37度，周三後北台灣轉西南風後，整體沉降減弱，但仍有接近35到36度高溫，中南部則有大範圍36度高溫或局部37度高溫。