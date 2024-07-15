　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

午後雷雨擴大　颱風季要來了！氣象署：周五到周日有熱帶系統訊號

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天午後雷雨區將擴大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(15日)高溫炎熱，局部高溫上看37度，午後雷雨區擴大，上周六(13日)晚間生成今年第3號熱帶系統預計今晚將會消散，無望增強為颱風，不過菲律賓群島東方將有熱帶雲簇發展，周五到周日後有發展為熱帶性低氣壓或颱風訊號，但是否真的會生成今年第3號颱風「凱米」，仍要進一步觀察。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨，今天到周六環境以東南風為主，西半部普遍氣溫偏高，尤其大台北、中南部局部高溫可到37度以上，今天午後雷陣雨偏大，未來中午過後山區局部大雨也要多加留意，後續太平洋高壓有減弱趨勢，有利熱帶系統發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

颱風動態預測方面，朱美霖表示，上周六晚間有今年第3號熱帶性低氣壓在南海形成，位置已經相當接近陸地，今天有移動到陸地和消散情況，發展不明顯，該熱帶性低氣壓今上午8點位鵝鑾鼻西南西方1300公里海面上，朝西北西移動進入中南半島，今晚後就會消散為一般性低氣壓，對台灣天氣沒有影響。

▲▼今年第三號熱帶性低氣壓預計今晚將消散。（圖／氣象署提供）

▲上周六晚間生成的今年第3號熱帶性低氣壓，預計今晚將消散，無望生成颱風。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，後期南海到菲律賓東方海面為季風低壓環境，周五到周日南邊系統有發展訊號，台灣附近處大低壓帶北方，環境偏東南風到東風，周日低壓到南海這一帶東南風減弱，周六前東南風沉降對西半部造成明顯高溫，周日風向有變化，南邊有水氣，天氣略有變化。

氣象署預報員趙竑則進一步說明，菲律賓群島東邊將有熱帶雲簇發展，預計周五到周日通過呂宋島之後，到南海時發展條件才會比較好，至少要到周五之後有機會發展為熱帶性低氣壓或颱風，太平洋高壓位置往北跑，南邊低壓容易發展為結構完整的熱帶系統，至於外界所說會一個接一個，主要是南邊為整個大低壓帶，本來就有很多小小的系統，會不會發展，還是要看海氣條件。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

此外，未來一周降雨趨勢部分，朱美霖表示，今天吹東南風，且水氣偏多，午後雷陣雨除各地山區外，中南部也有明顯雨勢，要留意午後又急又大降雨，東南部和恆春半島整天也有不定時降雨伴隨雷擊；周二到周六處東南風，北台灣偏西南風，午後雷陣雨以各地山區、西半部為主，明天清晨有水氣影響，中南部也有零星陣雨或雷雨。

朱美霖指出，周日西南風減弱，午後雷陣雨偏各地山區、背風側宜花，其他時間降雨隨南邊水氣上來，南部、東南部、恆春半島也整天有降雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

高溫方面，朱美霖說明，周六前西半部有局部明顯高溫，周一、周二大台北、中南部近山區整體高溫顯著，高溫分布紫色區域可到36到37度，周三後北台灣轉西南風後，整體沉降減弱，但仍有接近35到36度高溫，中南部則有大範圍36度高溫或局部37度高溫。

ET快訊
勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

三重警妻PO郵局帳號　黃揚明呼籲警界高層：把相關撫卹程序做好

心血管疾病需洗腎患者「選用腹膜透析」有優勢！居家透析模式讓生活不只洗腎這件事

午後雷雨擴大　颱風季要來了！氣象署：周五到周日有熱帶系統訊號

墾丁出水口珊瑚嚴重白化！潛水教練心痛：恐釀最慘一年

吃居酒屋「她一口氣點4道菜」日本人傻眼！　內行曝點菜潛規則

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」　他曝超狂本金！全場羨煞

台中男鼻塞「呼吸困難」超慘　醫曝：堅持狂用「1小物」害慘他

士林夜市垃圾桶旁「突冒出稻草人」！超神用途曝　一票大讚

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」　淚嘆：只求你能回來

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

三重警妻PO郵局帳號　黃揚明呼籲警界高層：把相關撫卹程序做好

心血管疾病需洗腎患者「選用腹膜透析」有優勢！居家透析模式讓生活不只洗腎這件事

午後雷雨擴大　颱風季要來了！氣象署：周五到周日有熱帶系統訊號

墾丁出水口珊瑚嚴重白化！潛水教練心痛：恐釀最慘一年

吃居酒屋「她一口氣點4道菜」日本人傻眼！　內行曝點菜潛規則

一早被12萬5砸醒「00919配息入帳了」　他曝超狂本金！全場羨煞

台中男鼻塞「呼吸困難」超慘　醫曝：堅持狂用「1小物」害慘他

士林夜市垃圾桶旁「突冒出稻草人」！超神用途曝　一票大讚

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」　淚嘆：只求你能回來

水湳C位出道！「遠雄藝舍」今年交屋搭建設紅利

6間質感「蔬食餐廳」肉食主義也愛　小小樹食、VA蔬慕吃得美味又健康

中國水利部：8月上半月前　7大流域都可能有洪水

起亞虎啦啦隊降臨悍將大巨蛋主場　19歲超級新星IG吸粉45萬

東區甜甜圈「滿月」早被查獲過期食材、老鼠屎！衛生局去年已罰18萬

三伏天今開跑！伊能靜：把握「冬病夏養」40天養生黃金期　

全台多起槍擊心驚！花蓮警掃黑肅槍總動員　擴大臨檢打擊犯罪

花蓮「紅面鴨FUN暑假」開幕　300台無人機搭配煙火秀慶祝狂歡

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

生活熱門新聞

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

好市多內用區「悄做1改變」　一票會員大讚

財經網美「深夜捐10萬」給三重警遺孀！

天母「海拔最高豆漿店」頂讓！　在地人不捨

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

劉克襄登合歡山嘆遇3大高山公害

家長注意！幼兒園狼師「性侵20女童」拍600部影片

更多熱門

相關新聞

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

全台燒番薯「最熱時段擴大」天天飆破37度　專家：外出會被融化

今天(15日)天氣炎熱，氣象專家林得恩表示，本周高溫悶熱，最熱時段擴大延長為上午10點到下午5時，大台北和中南部有天天飆破37度高溫機會，有種外出就會被融化的感覺。

3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

3號颱風「凱米」醞釀中　估最快後天生成

本周可能有颱風！　預估路徑曝

本周可能有颱風！　預估路徑曝

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

今「下最多」地區曝　明起西北雨擴大

午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

午後驟雨來襲　氣象署：未來一周熱帶系統活躍「有機會成颱」

關鍵字：

天氣氣象署高溫颱風凱米氣象菲律賓熱帶雲簇熱帶系統降雨雷雨

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面