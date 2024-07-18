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看起來堅強！內心超玻璃4星座　「說話太直接」秒傷到他

▲憂鬱,難過,悲傷。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲4星座內心不如外表堅強，無法接受別人說實話。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

你也是外表看似強悍，能面對一切挑戰，但內心其實很敏感，無法接受別人直接的批評或意見？塔羅牌老師艾菲爾點名，有「4星座」內心世界比外在更加脆弱，需要他人小心地照顧，內心深處渴望著被理解和尊重。上榜的有雙魚座、巨蟹座、牡羊座和獅子座，無法接受他人「說實話」，甚至會烙印在腦海裡，情緒低落許久。

外表看似堅強獨立，其實很玻璃心、無法接受說話太直接的「4大星座」。請同時參考太陽、上升星座：

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1.雙魚座

給人一種溫柔善良、富有同情心的感覺，看似能處理一切人際關係問題，但其實你的內心非常重視友情和面子，對於別人直接的批評和意見，會感到受傷和委屈。即使臉上始終保持微笑和禮貌，心裡卻反覆咀嚼那些話語，情緒甚至會因此大受影響。你需要身邊的人更體貼和理解，用溫和的方式與你溝通。

2.巨蟹座

外表堅強地看似能夠面對所有困難和挑戰，其實內心非常敏感和脆弱。你容易受到別人幾句話影響，尤其是那些直接的批評和否定，會讓你感到委屈。你渴望被理解和支持，希望別人能用溫柔的方式對待你。當你感受到他人的溫暖與關懷時，內心的堅強才會真正展現出來。

難過,安慰,姊妹,好朋友,閨蜜,失戀。（圖／記者李佳蓉攝）

▲牡羊座希望自己的努力與付出被看見，當面被點出不足時會感到很受傷。（示意圖／記者李佳蓉攝）

3.牡羊座

平時給人堅強自信、勇敢無畏的印象，但不為人知的是你內心柔軟，無法接受別人直言不諱的批評和意見。你希望別人能看到你努力付出的一面，而不是直接點出你的不足。當面對批評時，你會受傷，甚至對自我價值開始產生質疑。你需要身邊的人以溫暖的方式和你交流，才能感受到被愛和被尊重。

4.獅子座

展現強大氣場和自信的你，看似能擊潰一切困難，同時內心渴望著得到別人的認同和讚美。對於有話直說、太尖銳的話語，會感到很受挫。自尊心很強的你，無法接受別人對你的否定和批評，即使對方是出自於善意。你需要別人的鼓勵和支持，當感受到來自他人的愛和關懷時，才會真正展現出堅強和自信。

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