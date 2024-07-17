吃芭樂能顧關節！骨科醫推4當季水果「好吃又健骨」

▲芭樂對於骨骼有幫助。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

水果擁有多種營養素，適量補充有益身體健康。骨科醫師嚴可倫分享，有4種夏季水果能夠幫助護骨骼、養肌肉，其中芭樂富含維生素C、礦物質，對於強化骨骼很有幫助，對身體有許多好處。

嚴可倫近日在臉書上分享，炎炎夏日吃點冰涼的水果消暑，是相當不錯的選擇，無論是直接吃、打果汁，或是配著優格一起吃都十分美味。至於吃什麼當季水果能對骨頭、關節有幫助，嚴可倫也整理出4種水果，提供粉絲參考。

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第一種–芭樂：芭樂的維生素C比檸檬多出4倍，不但能促進身體的蓋吸收，還是膠原蛋白合成的重要關線，有助於骨骼、關節的健康。芭樂還含有豐富礦物質，例如鈣、鎂、磷等等，對於強化骨骼很有幫助。

▲芭樂。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



第二種–芒果：芒果富含多樣化的營養成分，包含維生素C、維生素A，以及β-胡蘿蔔素等等，能夠幫助鈣質利用率，讓骨骼更加強健、穩定。芒果強大的抗氧化能力，也能幫助減少骨骼損傷，豐富的膳食纖維也是排便好幫手。

▲芒果。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



第三種–鳳梨：鳳梨不但能幫助消化，其中含有大量維生素C、錳、鳳梨蛋白酶等營養，對於改善骨質疏鬆、關節炎有相當大的幫助，錳也是骨骼與結締組織健康的重要物質，有助於預防骨質流失、減緩不適。

▲鳳梨。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



第四種–水蜜桃：水蜜桃營養價值相當高，同時也是鉀含量較高的水果。鉀能夠防止鈣流失，有助於神經與肌肉正常運作。水蜜桃當中還有維生素C及多酚類營養素，能夠幫助抗氧化、維持骨骼強壯與健康。

▲水蜜桃。（示意圖／免費圖庫Pixabay）