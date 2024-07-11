替「蜜桃臀」做美容手術！　一把剪刀完美「脫籽」又好吃

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來做「蜜桃臀」的開膛手！　一把剪刀完美「脫籽」術

▲水蜜桃的取籽小妙招。（示意圖／路透）

▲水蜜桃的取籽小妙招。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

夏季是水蜜桃產季，可是果核常會與果肉「沾黏」，在品嚐時容易造成困擾。「日本全農」（日本各地農民出資成立的農業協同組合）在網路上分享輕鬆取出水蜜桃果核的方法，只需要一把剪刀就能輕鬆完成，還能保持水蜜桃的完整性，吃起來更加賞心悅目。

日前日本全農在Ｘ平台上分享，水蜜桃的快速去籽方法，只要在「蜜桃臀」，也就是水蜜桃的股溝（縫合線），剪出一個十字形狀，再用剪刀把果核夾出來，就能輕鬆將果核取出。這種方法不僅簡單易學，而且還能保持水蜜桃的完整性，讓大家在享受美味的同時，也能避免弄髒手指。

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貼文一出，立刻引起了日本網友們的熱烈討論，大家紛紛表示要在家裡試試看這個方法，但看似簡單的步驟，卻有網友表示，這只適用於成熟的水蜜桃，如果果核跟果肉還黏在一起，這個方法是不可行的。

更有日本網友研發出特殊吃法，將果核夾出來以後往裡面灌煉乳、擠上霜淇淋，水蜜桃直接變身冰淇淋甜點，甚至有人打算用這個方法製作一顆水蜜桃形狀的蛋糕。

台灣的網友則表示，「首先，你要有一顆日本產的桃子，買機票囉」、「可能要水果榨汁的才用得上」、「這要很熟才行吧」、「下次買水蜜桃我也要試試」。

隨著氣候越來越熱，正是水蜜桃採收的時候，台灣水蜜桃的產季大多為7、8月份。順便告訴大家，水蜜桃的股溝越深，代表果實越成熟，給喜歡吃水蜜桃的大家提供這個小方法，快去試試看吧。

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