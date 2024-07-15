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黃偉哲快閃日韓行銷　台南芒果深獲日韓消費者喜愛

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲率市府團隊積極推動品質管理、打開多元通路的努力下，台南芒果在近年對日韓的外銷屢創佳績，黃偉哲市長日前快閃日韓，先出席日本高階精品超市「Queen's伊勢丹」品川店的台南芒果上架記者會以及另一分店的試吃推廣活動，該超市這次是15年來首次破天荒上架外國水果，實屬難得，更對台南芒果高品質一大肯定。

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

隨後，黃偉哲市長再馬不停蹄趕赴韓國，攜手韓國最大直播購物平台Kakao Shopping Live，在直播活動上賣力推銷台南高品質芒果，創下同時間高達26萬人次觀看、總觀看人次破200萬人次，以及開賣18分鐘1.5公斤跟2.5公斤裝的禮盒就火速售罄的紀錄，人氣與買氣都爆棚。

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「Queen's伊勢丹」超市是日本老牌百貨集團「三越伊勢丹百貨集團」旗下的子公司，主要位於高級住宅區及集團直營的百貨公司內，主打精緻的風格及販售高品質的產品，以符合目標客群高階消費者的購物需求，此次由玉井聯興青果生產合作社所出產的台南芒果能夠獲得其嚴選上架，顯示品質已經達到高標準的要求。

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

對此，黃市長欣慰地表示，台南的優質外銷果園不僅積極落實田間管理，還清楚標示產銷履歷，能生產安心又好吃的頂級愛文，品質肯定，這次能成功打入日本高階消費市場。這可謂是對台南農民的最大肯定。他也盼望這次上架可以成為台南與該超市通路的合作基石，進一步擴展到鳳梨、文旦、紅肉火龍果等美味水果或加工品的銷售，為日本消費者帶來更多驚喜與美味。

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近年韓國對於芒果的購買力不斷上升，加上疫情後，韓國行動通訊直播購物平台已成為主要的銷售管道，因此黃市長充分掌握這波趨勢，創台灣地方政府之先，從去年起與Kakao Shopping Live合作，以直播銷售方式開啟芒果在韓國銷售新紅海，當時一口氣創下40分鐘內賣出3公噸愛文芒果禮盒的紀錄，還意外以「韓式歐巴」妝感在台韓社交平台引發討論熱潮，推升了台南在韓國的人氣。

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在今年的直播活動上，黃市長用極為生動的快吃方式分享芒果的多元品嚐方法，包括直接吃、芒果汁、芒果冰等都超級美味，而現切芒果展現出的爆汁效果，更進一步帶動了直播買氣大爆棚，平台統計，這場直播同時觀看人數逾26萬人次，遠超越去年的10萬人次，而總瀏覽人次超過200萬人次，比去年一口氣多出50萬人次。直播才開始第18分鐘，5公斤跟2.5公斤裝的禮盒就已火速售罄，貿易商預估這次備貨的5公噸很快就會完銷，顯示出台南芒果深獲韓國消費者喜愛跟肯定。

▲台南市長黃偉哲日前快閃日韓，行銷台南芒果，深獲日韓消費者喜愛。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長積極從事海外行銷，目的是為了為台南優質農漁特產品帶來更廣闊的國際銷售市場，且針對不同國家的消費喜愛與習慣，採取因地制宜的方式推廣，而這些努力也逐漸能看見成效，台南農漁特產開始打進國際通路，不僅能為辛苦的農漁民謀求更好的生計，也更進一步讓海外消費者認識台南。

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