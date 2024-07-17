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可不可口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身：罵人看清楚啦

▲▼女員工「吐口水抓珍珠」做飲料，可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

▲女員工「吐口水、手抓珍珠」做飲料，被可不可怒提告。（圖／翻攝Threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」一名范姓女店員日前「吐口水、手攪寒天」的惡劣舉動，導致新竹關埔分店關閉。然而，事發後許多網友刻意惡搞，創立假帳號放話，還盜用女網友的照片吸引關注，讓苦主忍不住現身澄清。

據悉，范姓女店員的IG帳號事發立刻曝光，隨即許多網友創立假帳號，在范女的帳號中加入底線（_）或是點（.）來混淆，接著透過假帳號持續放話，讓不知情的網友看到後更加憤怒。

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沒想到，一名女網友發現，她身穿蕾絲內衣的照片也被假帳號盜用，甚至發文向網友喊話，吸引不少網友謾罵。

▲▼可不可口水女「假帳號一堆」　蕾絲內衣照苦主現身：罵人看清楚啦。（圖／翻攝臉書）

▲身穿蕾絲內衣的照片被網友盜用惡搞，苦主只能發文澄清。（圖／翻攝臉書）

「罵人的照片要看清楚啦」，女網友表示，有人來問她是不是在可不可上班，讓她非常頭痛，只能出來發文澄清。她強調，她沒在餐飲業上班，也不會做這麼缺德的事，「我覺得沒有很像，但好像很多人誤會，所以澄清一下」。

女網友表示，她看到假帳號一直在講450萬元的事，質疑不知道是不是要網友幫忙眾籌，「反正籌錢的不是我，不要罵到我這邊，我蠻玻璃新的。你們要罵人、要看笑話、要嘴臭都先認一下人啦」，並請網友幫忙檢舉假帳號，「你們好心的就行行好幫我檢舉一下那帳號」。

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