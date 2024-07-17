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可不可「口水加料」惹議　同業曝加盟篩選機制：2招維護門市品質

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo祭出2招限制加盟標準。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

知名手搖飲「可不可熟成紅茶」新竹關埔分店爆發食安問題，一名女店員因情緒不滿，竟在飲品中「口水加料」，此舉震驚全台，加盟主加盟條件也令外界質疑「怎麼篩選？」對此，2大連鎖手搖飲品牌大方分享其加盟機制，以確保加盟門市可提供穩定服務品質。

CoCo目前在台擁有310家門市，其中近9成是加盟店，業者表示，為管理服務品質，目前加盟分為2大機制，包括「員工加盟制」，由CoCo管理職員工經過嚴格培訓與考核通過後，才可參與開店加盟，以及「開放中南部外部加盟」，非員工但須以擁有餐飲管理經驗者為佳，且和品牌經營理念志同道合，始可參與加盟。

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CoCo強調以上2者皆須在經營門店過程中，持續接受總部訓練及各種考核，確保提供穩定服務品質。

▲▼TEA TOP第一味西門町店。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味同步分享加盟標準。（圖／TEA TOP第一味提供）

TEA TOP第一味則指出，加盟主篩選標準主要考量其經營背景、財務狀況、對品牌的認同度以及管理能力，也重視加盟主是否有相關經驗，特別是在食品和飲料行業的經營管理經驗，以確保每一家門市都能提供高質量的產品和服務，且符合食品安全和衛生標準。

至於發生食安問題之處理SOP，會以「4大措施」進行妥善處理，事件發生時將立即啟動危機應變專案小組，包括指定負責人員和團隊，確保快速反應和有效的溝通；再來建立有效的溝通策略，含內部和外部溝通，以確保信息的準確性和一致性。

第3措施為公開透明向媒體或利益相關者進行積極的溝通，解釋情況並回應問題，以維護企業形象和信譽，並加強顧客信任，最後是在危機過後，進行檢討並改進管理細節做預防性措施。TEA TOP目前在台有170家門市，加盟店為143家。

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可不可熟成紅茶新竹關埔分店店員加盟CoCoTEA TOP第一味

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