孟加拉學生示威6死！　「暴力急遽升級」全國校園緊急停課

▲孟加拉學生在多地發起示威，抗議公務員招聘政策，目前已釀6死。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

孟加拉學生在全國多地發起示威，抗議公務員招聘政策，這場持續數周的活動，卻在16日突然急遽升級，暴力衝突造成至少6人死亡、數百人受傷，教育部也下令無限期關閉全國學校與大學。

孟加拉教育部宣布，無限期關閉全國校園，包括高中、大學、伊斯蘭學院（Islamic seminary），直到進一步通知為止。發言人表示，停課是為了保障「學生們的安全」。

BBC、衛報、半島電視台報導，儘管總理哈希納（Sheikh Hasina）與最高法院都呼籲「回去上課」，學生們仍在孟加拉多地持續示威，封鎖主要高速公路，甚至爆發肢體衝突。

16日暴力明顯升級，正反兩派團體拿起磚頭與竹竿互鬥，警方出動催淚瓦斯與橡膠子彈驅逐示威者，當局也在5座主要城市部署邊防部隊。

示威迄今導致至少6人死亡，其中2人在首都達卡（Dhaka）喪命，3人在港口都市吉大港（Chittagong）中槍身亡，還有1人在西北部城市朗普爾（Rangpur）過世。

孟加拉的公務員配額制度，把超過一半的高薪職位保留給特定團體，雖然能夠讓女性、少數族裔及殘障人士受惠，卻也有1/3職位被分配給1971年獨立戰爭「戰爭英雄」的家屬與親眷。孟加拉當年就是因為這場戰爭，才從巴基斯坦獨立建國。

學生們認為，這種制度相當不公平，並且帶有歧視性，要求政府廢除並且改採擇優錄取制。