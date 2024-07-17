價格戰打不停！陸最大汽車經銷商鎖定「退市結局」　每股跌剩3元

▲廣匯集團2023年汽車銷售達71.35萬輛，在大陸各大汽車經銷商中排名第一。（圖／翻攝自公司官網）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣匯汽車作為大陸最大的汽車經銷商之一，16日盤尾封單跌停，截至今（17）日則連續20個交易日低於1元（人民幣，下同），鎖定了面值退市的結局，最終沒能保住上市地位。

據《紅星資本局》報導，廣匯汽車16日開盤一度漲至0.99元，但下午出現跌停，每股報0.87元；今日開盤更直接一字跌停，每股報0.78元（約新台幣3.3元）。

根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.2.1條第一款規定，在上海證券交易所僅發行A股股票的上市公司，如果公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低於人民幣1元，公司股票可能被上交所終止上市交易。已經連續20個交易日低於1元的廣匯汽車面臨退市。

報導指出，廣匯汽車是中國大陸目前最大汽車經銷商之一，2023年共實現汽車銷售71.35萬輛，在大陸各大汽車經銷商中排名第一，同年總營業收入達1379億元，排名大陸第二。廣匯集團實控人孫廣信曾是新疆首富，有著「西部商業教父」之稱。

廣匯汽車2015年借殼上市，但隨著傳統經銷商模式受到衝擊，2022年虧損26.69億元，次年公司扭虧為盈，淨利潤3.93億元，但淨利率僅為0.46%，2023年底股價則跌破2元。

廣匯汽車曾積極自救，不惜將上市公司的控制權拱手出讓，但在公佈上半年業績預告後，股價漲勢戛然而止。根據該公司預告內容，預計淨虧損5.83-6.99億元。

至於業績預虧的主要原因，則分別為行業競爭格局加劇；各大車企為搶奪市場份額大打價格戰，使得公司新車銷售規模和毛利率較去年同期均有所下滑；公司在不斷爭取更多優勢品牌授權的同時，對表現不佳的弱勢品牌、連續虧損和低效門店「關停並轉」，造成報告期內應收債權、特許經營權等相關資產計提減值及加速攤銷，產生一次性的損失和費用等。