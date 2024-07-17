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2024台中自行車嘉年華9月鳴槍　送限量品「再抽萬元單車」

▲▼台中市政府上午舉行2024台中自行車嘉年華記者會，參與民眾有限量品可拿，再抽萬元單車。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市政府上午舉行2024台中自行車嘉年華記者會。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

2024台中自行車嘉年華9月7日將在后里馬場盛大登場！台中市政府觀光旅遊局今（17）日在自行車文化探索館舉辦宣傳記者會，觀旅局長陳美秀表示，民眾只要完成指定路線集章任務，前800人不但可兌換限量活動紀念品，還有機會抽中萬元自行車，歡迎民眾踴躍上網報名，一起體驗山、海、屯、市區的獨特魅力。

陳美秀表示，台灣「自行車王國」的美譽響徹國際，而台中更是全球高級自行車生產及研發的重鎮，業者設立的自行車文化探索館，就是全球首座透過互動科技與工藝美學探索自行車的博物館，宣傳記者會現場邀請自行車社團走秀，展示多款特色自行車及全身專業配備，展現自行車產業量能。

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▲▼台中市政府上午舉行2024台中自行車嘉年華記者會，參與民眾有限量品可拿，再抽萬元單車。（圖／台中市政府提供，下同）

▲台中市政府上午舉行2024台中自行車嘉年華記者會，觀旅局長陳美秀說，參與民眾有限量品可拿，再抽萬元單車。（圖／台中市政府提供，下同）

陳美秀說明，今年活動從東勢客家文化園區出發，途經具備多功能複合式服務的「哈妮開發石岡旅服中心」提供補給，沿線經過各種美景，如零蛋月台、花梁鋼橋、九號隧道等，並在后里馬場舉辦豐富活動，報名騎乘活動者入園免費，更享有欣賞價值300元的馬戲表演。

台中擁有完善的自行車道系統，全市共有93條，長度超過780公里，為六都第一，市府精心挑選5條各具特色的單車路線，讓民眾體驗山、海、屯、市區的獨特魅力。

▲▼台中市政府上午舉行2024台中自行車嘉年華記者會，參與民眾有限量品可拿，再抽萬元單車。（圖／台中市政府提供，下同）

活動當天由自行車網紅伊娃（EVA）擔任自行車大使，帶領千人共同騎行，此外，市府也邀請日本鳥取縣、山梨縣北杜市、大分縣中津市及佐伯市等外賓共同騎乘，展現台中觀光產業對國際交流的熱忱，也希望藉此活動，吸引更多遊客到台中體驗騎乘自行車的樂趣，體現台中自行車友善城市品牌。

▲▼台中市政府上午舉行2024台中自行車嘉年華記者會，參與民眾有限量品可拿，再抽萬元單車。（圖／台中市政府提供，下同）

另外，台中下半年還有多場精彩盛事活動，例如，9月舉行「2024台中國際踩舞嘉年華」；2024亞洲唯一、台灣首度Red Bull Showrun F1賽車展演活動也在9月登場，民眾只要憑F1賽車展演票根，自9月28日至12月31日，在東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道及潭雅神綠園道，可享有租車費8折優惠。

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