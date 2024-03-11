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桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場　觀旅局輔導成果豐碩

▲▼桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園觀旅局提供）

▲桃園市政府觀光旅遊局成功協助Kiwi Camping休閒露營區成為全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園市政府觀光旅遊局提供，下同）

地方中心／綜合報導

桃園市政府觀光旅遊局成功協助位於復興區農牧用地的 Kiwi Camping 休閒露營區通過第二階段合法設置登記，成為全國首家既有農牧用地合法露營場。這是經過一年半中央與地方共同努力輔導的成果，也是桃園市政府在露營場合法化進程中的重要里程碑。

▲▼桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園觀旅局提供）

▲露營場輔導小組開會情形。

▲▼桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園觀旅局提供）

▲桃園觀旅局周局長與全國原住民族露營協會討論溝通露營場合法化相關議題。

觀旅局局長周柏吟表示，桃園市政府一直致力於協助既有露營場合法化，去年4月桃園核發全國第一件農牧用地露營場土地使用許可後，又成功輔導 Kiwi Camping 休閒露營區通過第二階段合法設置登記。目前，桃園共有151家既有露營場，其中8成位於復興區山區的農牧用地或林業用地，合法化過程面臨著許多挑戰，需克服眾多法規限制，因此合法化的困難度相當高。

▲▼桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園觀旅局提供）

▲KIWI露營場審查會勘。

為了加速露營場合法化進度，桃園市政府採取了多管齊下的措施。去年初成立跨局處露營場輔導小組及專業輔導團，提供業者專業的申請輔導，並舉辦各種會議和會勘，共同研擬簡化審查程序，最終成功輔導多家既有露營場通過合法設置登記。目前已有76家業者提出申請，22家通過第一階段露營場土地使用許可，預計今年將持續進行輔導措施，加速桃園露營場合法化進度。

Kiwi Camping休閒露營區長期深耕環境　園區自然生態豐富

▲▼桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園觀旅局提供）

▲Kiwi Camping休閒露營區現況。

Kiwi Camping休閒露營區位於復興區羅浮里高坡部落，緊鄰北橫交通方便，長期深耕環境保護，保留了許多自然林木，到處都是林木蔥鬱，生態資源豐富。營位包區分層分區，不互相干擾，走出帳篷就能遠眺遠山美景，制高點還有機會看到雲霧繚繞的迷人模樣，從日出、夕陽、夜景到雲海都有不同獨特之美。目前露營區保留有大部分農作物墾殖區，以自然農法有機栽培各種咖啡、樹葡萄、蜜柚、五月桃及土鳳梨等，邀請民眾一起來感受與大自然共生的露營體驗旅遊。

▲▼桃園率先核發全國首家既有農牧用地合法露營場。（圖／桃園觀旅局提供）

▲惟有取得合法才能讓環境永續，讓政府施政推動、露營遊客安全及露營場營運利益更有保障，共創三贏。

Kiwi Camping休閒露營區的經營人李老闆表示，在申請露營場合法化的過程中，非常感謝桃園市政府團隊的努力輔導，提供非常多的專業討論及法規資源的諮詢，對於中央部會在露營場法規的修法也主動给予第一手的訊息並積極的協助。尤其第二階段申請牽涉建築、水保及污水處理設置工程，更深刻體會到水資源保護的重要性，所以做好水土保持及廢污水處理都是市府要求的重點工程，我們都有社會責任一定要確實做好，露營場才能與環境共存，大家都不希望因露營活動而破壞大自然的生態環境。桃園市府的露營場輔導審查工作很辛苦，也鼓勵其他露營場要相信政府對於推動露營場合法的決心，鼓勵露營場業者要積極配合，因為惟有取得合法，才能讓環境永續，讓政府施政推動、露營遊客安全及露營場營運利益更有保障，共創三贏，更提升台灣整體露營品質。

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