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大陸 大陸焦點 特派現場

陸直播主不好當！主播嘆半年收入僅1.6萬　時長不夠被索賠425萬

▲▼直播主,直播,網紅。（圖／視覺中國）

▲大陸網路直播用戶規模超過8億人。（示意圖，非本文當事人／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網路直播用戶規模超過8億人，越多人加入主播行列，然而背後的血汗內幕逐漸被披露，譬如有直播主工作近半年，直播收入才3000多元（人民幣，下同），卻因直播時長不足，被要求賠償100萬元（約新台幣425萬元），最終賠了3萬元。

據《工人日報》報導，網路直播主小新（以下均為化名）透露，她所在的MCN機構，要求部分主播每月至少直播26天，「有效直播時長」需達130小時，「要達到合同要求的直播時長，幾乎是不可能完成的任務。」

小新接著指出，直播前後的設備調試、拍短影音、培訓學習等工作時間，一般不被納入直播時長，按機構要求看起來是平均每天直播5小時，實際上可能要工作十多個小時，「熬夜直播、連續工作多個小時都是常有的事，長期下來，身體根本吃不消。」

更讓小新難以接受的是，因未能播夠約定時長無法獲得保底薪資維持日常生活，在主動提出解約後，被MCN機構要求高額賠償，「工作兩個多月，每月收入還不到3000元，卻賠了20萬元違約金！」

另一位直播主王岳也面臨類似情況，她被要求每日直播時間6小時，每月有效直播不得低於150小時，開播天數不得低於26天，否則視為嚴重違約。她以身體不適難以承受高強度工作，且合同中有大量不平等條款為由，提出撤銷合同請求，但遭到公司拒絕。

工作近半年，王岳所有收入才3725元（約新台幣1.6萬元），與之形成鮮明對比的是，雙方簽訂的合同中寫明，如果王岳違約，則需要支付公司違約金200萬元。公司認定王岳違約後申請了仲裁，稱遭受了實際損失，要求王岳賠償100萬元違約金。

最終由於公司並未提供其遭受實際損失的相關證據，仲裁委裁定合同中的格式條款無效，酌定王岳向公司支付違約金3萬元。

曾為MCN機構提供法務諮詢服務的劉昕表示，他所在的公司每個月都會處理300個至400個MCN機構與主播糾紛案，其中大多數是大學生主播，他們因違約被機構索賠高額違約金。

受訪專家指出，提升直播行業從業者的素養刻不容緩，要定期對MCN機構相關負責人進行職業培訓，規範直播時長認定規則；同時要加強大學生的就業指導，避免陷入不必要的糾紛。

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