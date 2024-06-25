防直播主之亂再起！他倒車撞香水店拒吐實　警發通牒「約制」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區大順路輕軌旁的一家香水店，就在今天（25日）凌晨5點遭到一名男子倒車衝撞大門後離去，警方獲報趕往調閱監視器鎖定車牌，涉嫌開車的男子知道躲不過法網，因此自行投案！不過這家香水店的老闆是一名直播主，近期跟另外一名直播主在網路互嗆，一度還提到槍枝、芭樂以及閃彈等，鬧得沸揚，就怕再次發生直播主之亂，目前警方已經通知雙方予以約制。

這起案件就發生在25日的凌晨5點，一名25歲的葛姓男子開車一輛白色轎車，然後油門一催倒車就撞進了左營區大順路一家香水店，大門應聲破損，葛男開車離去，不過整個過程都被監視器拍了下來，因此警方鎖定車牌，葛男自知躲不過，就來到派出所投案，雖然他宣稱自己跟對方有債務糾紛，不過員警認為他的說法避重就輕，因此建請檢察官對他羈押。

▲葛姓男子開這輛白色轎車倒車衝撞店門，造成香水店面毀損 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

也難怪警方會這樣大動作，因為這家香水店是一名30歲直播主所開設的實體店門，在網路擁有超過3萬粉絲，不過近期他跟另外一名擁有19萬粉絲的直播主之間在網路有口角糾紛，雙方隔空在網路放話，其中還有談到「芭樂也是人家主動要拿給我丟你們的」、「閃彈也是阿兄拿給我要斃你們的」、甚至還要相約在「鳥松殯儀館，你要大隻小隻的借你」。

這起衝撞案件是否跟兩名直播主的網路互嗆有關？目前警方尚未證實，但是就怕連千毅曾經在高雄掀起的「直播主之亂」再次翻版，警方高度注意，已經通知香水店老闆來進行筆錄，不過由於另外一名直播主還在國外，因此只能透過管道告誡，約制雙方，避免衝突發生。