網路賣名牌CHANEL、LV全是假的　男3個月削700萬...這下慘了

▲桃園市陳姓男子自2022年起在社群網站臉書社團上，以直播方式推銷「香奈兒」、「迪奧」等仿冒名牌商品。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2022年4月起透過網路社群網站以每週直播方式販售CHANEL、LV、GUCCI、Hermès等知名品牌仿冒商品，桃園警方據報後循線在陳男位於桃園區工作地點，查獲大批仿冒商品與帳冊等證物，經清查後侵權總市值為767萬6859元。台灣代理總公司提起告訴，桃園地檢署調查後，檢察官認定犯行明確，依違反商標法起訴，並宣告沒收所有侵權商品與犯罪所得。

檢警調查，43歲的陳姓男子明知手上的名牌商品都是仿冒品，仍於2022年4月起在社群網站臉書社團的「隱藏世界」，以每週直播方式推銷仿CHANEL、LV、GUCCI、Hermès等知名品牌的假貨，從包包、服飾、皮帶、鞋子、太陽眼鏡、珠寶、鐘錶等各式商品都有。

桃園警方7月14日持搜索票，在桃園區南平路陳男工作地點扣各式仿冒商品、帳冊等證物，經清查後其侵權總市值約為新台幣767萬6859元，業者的台灣代理公司透過律師事務所，確認警方查扣的皆為仿冒商品，並提出告訴。

桃檢調查時，陳男坦承犯行，檢方認為陳男透過網路直撥方式販賣與陳列仿冒商品，已侵害商標商品人權益且屬連續犯罪，偵結依違反商標法起訴，除沒收犯罪所得與陳列仿冒商品外，並建請法院從重論處。