金門經銷商進口大陸非法機上盒「幫裝APP看到飽」　判刑4月





▲金門有經銷商非法進口機上盒遭判刑。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門出現首起非法進口電視多媒體機上盒案，警方2021年11月蒐證發現，多媒體機上盒葽姓經銷商，涉嫌自大陸進口非法機上盒，再轉賣給不特定消費者賺取差價，甚至提供現場指導、協助消費者安裝「UBTV」、「UBLIVE」等APP，讓消費者非法觀看有線電視所提供合法之訊號來獲利。金門地院審理，依黃侵害著作權罪，處4月徒刑、緩刑2年。

警方指出，黃嫌未獲著作權人之同意或授權，此舉已造成侵權行為。全案連同查扣的7台機盒、教學說明書，依違反著作權法移送新北地檢署偵辦。後經金門地方法院判決，黃嫌因違反著作權法第93條第4款之侵害著作權罪被判4月徒刑、緩刑2年，扣案安博機上盒7台宣告沒收之。

金門縣刑大副大隊長董紀宏表示，近年部分市售機上盒，提供民眾非法連結侵權網站，觀看影音內容，已嚴重損害著作財產權人或合法取得授權業者的權益，進而影響台灣相關產業發展，縣警局除將持續查緝此類違反著作權法案件，也籲請民眾支持正版、拒絕盜版，不購買及使用非法機上盒。

台灣有線寬頻產業協會(CBIT)表示：感謝刑事警察局積極查緝盜版機上盒，法院已做出有罪之判決，希望通路業者有所警惕，不要販售違法侵權機上盒。CBIT同時呼籲，盜版機上盒不僅侵害著作權，更有危害國安、資安之疑慮，建請政府比照防治性侵害、兒少保護、打詐等法，修訂相關法律，才能更有效防制盜版機上盒。