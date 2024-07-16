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社會 社會焦點 保障人權

徐乃麟6年花300萬律師費　喊話韓國瑜提高「加重誹謗」罪刑

記者劉昌松／台北報導

藝人徐乃麟被控指使李姓女會計偽造90萬元支票，經檢察官調查後，這張票是女子曹小均為了幫朋友蔡曜丞擔保借款所出具的支票，認為徐、李並無犯罪，處分不起訴，徐乃麟得知後，16日到台北地檢署反控曹、蔡分別涉嫌偽證與誣告罪，並指2人「太壞了」，呼籲立法院長韓國瑜，提高加重誹謗的罪刑。

▲▼徐乃麟控告曹小均、蔡曜丞誤告與偽證罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲徐乃麟控告曹小均、蔡曜丞誤告與偽證罪。（圖／記者劉昌松攝）

徐乃麟向媒體表示，他2015年借1000萬元給曹小均(原名曹米芳)，至今還差了快100萬元沒還齊；2015年，再借了90萬元給當時的大龍蝦公司總經理蔡曜丞(原名蔡志龍)，也是到現在沒還款，沒想到2018年間，曹、蔡等人開始透過媒體指控徐乃麟，涉嫌假賣屋真詐財等不實言論。

徐乃麟說自己在演藝圈42年，做最錯的事情，是飆罵唐從聖，「我徐乃麟從來沒有狗屁倒灶的事情，你們(指曹小均、蔡曜丞)毀我名節，我借你們錢不要了，還來告我偽造有價證券，天理何在？」，徐乃麟並說自己從2019年跑法院到現在，6年花了將近300萬元律師費，「為了什麼，因為這些人夠壞。」

徐乃麟解釋，這次他和女會計被控涉嫌偽造有價證券，是因為蔡曜丞想借90萬元，拿了曹小均的公司大小章到徐乃麟公司，以怕寫錯大寫數字為由，請徐乃麟的女會計幫忙代筆填金額、日期，事後曹小均指控支票遭偽造，但檢察官根據LINE對話及確有匯款90萬元紀錄，認為這張支票就是擔保用，會計填寫借款相同的金額等內容，主觀上沒有犯意，處分不起訴。

徐乃麟為自己公司的女會計惹上官司感到不捨，更對曹小均、蔡曜丞等人說他收買檢察官等事感到不滿，徐乃麟呼籲韓國瑜院長和立法院，「提高加重誹謗的罪刑，就像詐欺罪一樣，話比刀利啊」，並在16日由律師陪同，先行控告曹、蔡分別涉嫌誣告及偽證罪。

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