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大型重機爭取行駛高速公路！9／8遍地開花「開車上國道吶喊」

▲▼為爭取大型重機上國道路權，網紅「通勤者之歌」發起騎摩托車上國道返鄉投票行動。（圖／翻攝通勤者之歌臉書）

▲大型重機團體、路權團體及網紅爭取大型重機上國道路權。（示意圖／翻攝通勤者之歌臉書）

記者李姿慧／台北報導

為爭取大型重型機車上國道，重機和路權團體及網紅發起9月8日「全國遍地開花」，號召民眾開車上國道服務區快閃爭取路權，非在國道上的石碇服務區則可騎乘大型重型機車前往，要求交通部高公局開放橫向國道試辦大型重機行駛和檢核。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會、各路權團體，以及網紅通勤者之歌、火花羅等，號召舉辦「98走吧，上國道」活動，規劃9月8日上午10時號召開小客車自行前往全台國道服務區集結，另未在國道上的石碇休息區可騎乘大型重機前往，與地方有聯外通道的東山休息區可騎乘白牌機車進入。

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該活動訴求指出，裝睡的人叫不起，高公局不宣導只誤導，讓高達 60%到70%的民眾還不知道立法已過，大重機可以上國道。只願意問76%沒有汽車駕照的人，同不同意大重機上國道，然後一句話「社會不能接受」，就讓台灣的路權停滯不前。今年走吧，一起上國道，全國遍地開花，不再是只有台北車友可以吶喊。

▲▼9月8日舉辦「98走吧，上國道」活動。（圖／中華民國大型重型機車經營同業全國促進會臉書）

▲9月8日舉辦「98走吧，上國道」活動。（圖／翻攝大型重型機車經營同業全國促進會臉書）

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會理事長洪鉅順受訪時表示，交通部和高公局一直禁止大型重機上國道，但世界各國已有許多國家大型重機可上國道，希望台灣人民所有考上駕照的人，可自由選擇車種行駛道路，而非用人民觀感阻擾，剝奪有駕照者的路權。

洪鉅順表示，9月8日當天任何人可以開汽車上國道服務區聲援，以不違法方式上國道表達訴求，台灣交通問題是行為人的駕駛問題，與車種無關，當天快閃活動，任何人都可以參加，台灣是民主法治國家，當天訴求會遵守相關法規，不會冒然衝撞，將採和平理性方式表達訴求。

洪鉅順表示，民國100年立法院已經通過《道路交通管理處罰條例》92條規定，550c.c.以上大重機得依交通部公告路段時段行駛高速公路，從立法到現在，交通部一直沒有作為，認為這僅是少數重機車主想法，以社會觀感不佳阻擋，但過去檢核標準用省道和快速道路行駛情況去檢核國道並不合理，應該開放橫向國道試辦，再來檢核試辦成果，台灣交通這麼亂，交通體制、法制面、道路修繕上都要檢討，交通問題的重點是行為人，行為人如何遵守法規才是重點。

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