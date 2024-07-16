李孟諺曝自家車沒安全星級評等　籲購車先看「汽車版米其林」評鑑

▲交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等論壇」。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣去年交通事故死亡3023人，因車禍財損達4千億元，車輛安全審驗中心今（16日）舉辦「2024年台灣新車安全評等TNCAP論壇」，交通部長李孟諺致詞時自曝購買的車沒被評等，指出TNCAP星級評等提供民眾購車參考，就像選餐廳參考米其林星級評鑑，期許安全評等讓國內產業升級，落實台灣車輛安全與世界同步。

為提升國內車輛安全，降低交通事故傷亡，交通部2018年起推動台灣新車安全評等計畫（TNCAP），迄今已完成發布11個車型安全評等結果資訊供民眾參考。車輛安全審驗中心今日舉辦「2024年台灣新車安全評等論壇」，歐洲Euro NCAP秘書長Dr. Michiel van Ratingen獲邀出席，分享Euro NCAP 2030發展藍圖及發展趨勢，國內外不同領域專家也進行交流。

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交通部長李孟諺今出席論壇致詞時表示，TNCAP讓新車輸入台灣之前，經過完整的檢驗與測試，轉化成星級評等，不僅提供消費者更多選擇，也能更加安心。

李孟諺說，他看過車輛評等結果後，發現他買的車沒有在裡面，很擔心沒有經過檢驗和驗證，很多人選餐廳會參考米其林星級評鑑，TNCAP也是這樣的概念，尤其消費者買輛車使用超過10年甚至更久，更要選擇有星級評等車輛，國人購買車輛會優先新車安全評等星級結果，代表該政策是成功的，獲得國人肯定。

▲車安中心今舉辦「2024年台灣新車安全評等論壇」。（圖／交通部提供）

李孟諺指出，台灣一年交通事故死亡3千多人，6成跟機車有關，車輛的安全也非常重要，昨天國道發生連環車禍造成2人死亡，若車輛在經過嚴格檢驗或有更安全配備下，在高速事故環境可能可以拯救一條人命，台灣每年約有40多萬件車禍，車輛安全獲得更多認證和檢驗，民眾消費更有保障，可降低死亡受傷人數。

李孟諺也提到，TNCAP是2018年總統賴清德擔任行政院長時所核定，到2028年會投入將近29億元支持這項制度的建置。同時，總統上任後即宣示將道安納作施政重點之一，道安與車安息息相關，安全的車輛、友善的用路環境與嚴謹監理制度，是推動道安不可或缺的三項重要關鍵，交通部與車安中心會持續努力推動車輛評等制度，提供消費者在購買車輛時作為重要指標與參考，守護台灣道路安全。

交通部指出，我國車輛安全過去參考歐盟、日本及澳洲等作法，導入強制性車輛型式安全審驗管理制度。另參考國外NCAP經驗推動TNCAP，符合聯合國道路安全行動計畫鼓勵各國政府持續推動實施NCAP政策。透過強制性車輛安全審驗制度及高於強制性法規標準自願性TNCAP，多管齊下提升國內車輛安全性，建立大眾選擇安全車輛觀念、降低道路交通事故傷亡。