　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

▲▼救護車鳴笛被擋道。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲救護車鳴笛被擋道，親友氣炸肉搜駕駛。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

記者柯振中／綜合報導

一名18歲癌末患者日前搭乘救護車返回老家，怎料救護車行經國道一號時遭擋道，且就算鳴笛示警，前方駕駛仍舊沒有禮讓，讓家屬感到相當氣憤，更有親友上網肉搜，要求駕駛到靈堂道歉，貼文一經曝光，立即引發論戰。

這名患者9日命危，家屬希望能留一口氣返回嘉義老家，不過搭乘救護車行經國道一號時，前方有輛車擋住道路。救護車駕駛眼見對方沒有讓路，於是鳴笛示警，怎料完全沒有效果，最終患者還沒撐到家裡就已斷氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

家屬對此感到十分遺憾，更有親友因此氣不過，公布了事發畫面，希望能夠肉搜擋道車主，並且要求對方來靈堂道歉，「剛剛擲杯（筊）問弟弟（死者）是不是想要車主來靈堂道歉，他說對！請廣大的朋友們一起協尋！」

▲▼救護車鳴笛被擋道。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼救護車鳴笛被擋道，親友肉搜駕駛，要他靈堂道歉。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

▲▼救護車鳴笛被擋道。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）

消息曝光的第一時間，有許多人出言質疑，是不是因為接送病危病人臨終返家不算緊急任務，所以沒有鳴笛、前方車主才不知道情況。不過，事後家屬公布了影片，證實救護車駕駛有鳴笛、閃燈示警，但仍被擋住相當長一段時間。

影片曝光以後，也有網友詢問，為何旁邊的車道沒有任何車輛，救護車卻不自行變換車道，而是堅持在內線行駛？對此，死者的哥哥也出面解釋，因為當時弟弟腦壓相當高，真的是撐一口氣回家，能不搖晃就盡量不搖晃，變換車道時坐著、躺著的感受差異相當大，為了替患者考量所以才沒有變道。

事件曝光後引起大量討論，國道警方看見影片後對此回應，若是前車的行為被認定是不避讓，將會開出3,600元罰鍰、吊銷駕照的處分。

 
ET快訊
快訊／曼谷市中心酒店爆槍擊案　至少6人死亡
快訊／悍將、兄弟爆衝突　板凳清空
快訊／苗栗3車追撞「保時捷轎跑燒光」　4人受傷送醫
培諾米達信義幼兒園「毛畯珅」涉性侵女童！監察院要查北市教育局
快訊／可不可確定喊告求償！吐口水女店員、店家都慘了
快訊／立院決議邀賴清德報告　總統府回應了
快訊／「部長」炸裂！張育成中職生涯首轟出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2024桃園國際動漫大展開幕一週吸13萬人潮 　中原文創園區成藝文新地標

18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

快訊／6縣市大雨特報！對流雲系發展旺雨下不停　最新警戒區域曝

世新大學藉由AI變身卡通小鎮村　人氣歌手、校友助新生融入校園

明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

熱情牡羊竟然會害羞！12星座「喜歡藏不住」準備好被寵愛了嗎？

「玉山學者計畫」通過55件創新高！教育部：3學者年薪加500萬

急診人次連2周下降！新冠、流感高峰已過　疾管署：壅塞將紓解

立院決議調高公糧收購價　農業部：加劇稻作超產「農民無獲益」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

2024桃園國際動漫大展開幕一週吸13萬人潮 　中原文創園區成藝文新地標

18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

快訊／6縣市大雨特報！對流雲系發展旺雨下不停　最新警戒區域曝

世新大學藉由AI變身卡通小鎮村　人氣歌手、校友助新生融入校園

明年6月底健保點值0.95！衛福部盤點需700億經費　目前籌不到一半

熱情牡羊竟然會害羞！12星座「喜歡藏不住」準備好被寵愛了嗎？

「玉山學者計畫」通過55件創新高！教育部：3學者年薪加500萬

急診人次連2周下降！新冠、流感高峰已過　疾管署：壅塞將紓解

立院決議調高公糧收購價　農業部：加劇稻作超產「農民無獲益」

2024桃園國際動漫大展開幕一週吸13萬人潮 　中原文創園區成藝文新地標

快訊／曼谷市中心酒店爆槍擊案　至少6人死亡

18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

小商人曝「北市幼兒園狼師」姓名長相　怒嗆：歡迎政府來罰

快訊／陳金鋒不滿連續頭部近身球　悍將、兄弟板凳清空

孫安佐驚喜宣布新身分！　霸氣喊：我的拳頭比槍好用

快訊／悍將洋投羅戈踩到球棒突然傷退　球團回報：右腳扭傷

快訊／又是松鼠惹禍！高雄晚間35戶突停電　台電曝「兇手躺地照」

好睡到天亮先做3步驟　泡澡用「2個神奇數字」就能全身放鬆

快訊／苗栗3車追撞「保時捷轎跑燒光」　4人受傷送醫

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

生活熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

病毒大爆發！　全家都中鏢

恐有3颱趕進度！　時間曝光

見可不可女店員1特徵　他秒拒：會不敢買那家

「只是好玩錄影片！」疑可不可女店員道歉

「長榮最正機師」曾是AKB48練習生！　自曝放棄出道內幕

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

男友綽號被叫「開瓶器」　她秒分手！真相爆噁

2地「紫爆」高溫飆37度　周末可能有颱風！預估路徑曝

更多熱門

相關新聞

獨／獨／國道競速1人墜40m亡！肇事文青男首曝光

獨／獨／國道競速1人墜40m亡！肇事文青男首曝光

許姓汽車駕駛行經國道1號北上17.6K處，因車輛翻覆，從車內拋出，掉落約40公尺下的平面道路身亡，檢警查出，許、李2男分別駕駛汽車競速，許急煞被反應不及的李男撞上，導致拋飛車外並墜落高架橋身亡，李男被依過失致死罪起訴。士林地院首開庭，李男辯護律師說「不想再爭執這些錯」，令坐在告訴人席的遺孀哀痛不已。

快訊／國1北追撞事故　台北三重段車流紫暴

快訊／國1北追撞事故　台北三重段車流紫暴

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

快訊／上班快改道！　國1今晨事故

國道追撞男子救出不治、女等家人宣告

國道追撞男子救出不治、女等家人宣告

即／國3和美段4車追撞　2人受困

即／國3和美段4車追撞　2人受困

關鍵字：

救護車鳴笛國道值勤禮讓

讀者迴響

熱門新聞

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

高雄女騎士停紅燈「自備法寶」遮陽　網讚爆

Joeman爆新歡「女方超美正面照曝光」！激似迪麗熱巴

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

快訊／監委調查北市幼兒園性侵案　公布幼兒園名稱、狼師姓名

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面