18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

▲救護車鳴笛被擋道，親友氣炸肉搜駕駛。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）



記者柯振中／綜合報導

一名18歲癌末患者日前搭乘救護車返回老家，怎料救護車行經國道一號時遭擋道，且就算鳴笛示警，前方駕駛仍舊沒有禮讓，讓家屬感到相當氣憤，更有親友上網肉搜，要求駕駛到靈堂道歉，貼文一經曝光，立即引發論戰。

這名患者9日命危，家屬希望能留一口氣返回嘉義老家，不過搭乘救護車行經國道一號時，前方有輛車擋住道路。救護車駕駛眼見對方沒有讓路，於是鳴笛示警，怎料完全沒有效果，最終患者還沒撐到家裡就已斷氣。

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家屬對此感到十分遺憾，更有親友因此氣不過，公布了事發畫面，希望能夠肉搜擋道車主，並且要求對方來靈堂道歉，「剛剛擲杯（筊）問弟弟（死者）是不是想要車主來靈堂道歉，他說對！請廣大的朋友們一起協尋！」

▲▼救護車鳴笛被擋道，親友肉搜駕駛，要他靈堂道歉。（圖／翻攝臉書／爆廢1公社）



消息曝光的第一時間，有許多人出言質疑，是不是因為接送病危病人臨終返家不算緊急任務，所以沒有鳴笛、前方車主才不知道情況。不過，事後家屬公布了影片，證實救護車駕駛有鳴笛、閃燈示警，但仍被擋住相當長一段時間。

影片曝光以後，也有網友詢問，為何旁邊的車道沒有任何車輛，救護車卻不自行變換車道，而是堅持在內線行駛？對此，死者的哥哥也出面解釋，因為當時弟弟腦壓相當高，真的是撐一口氣回家，能不搖晃就盡量不搖晃，變換車道時坐著、躺著的感受差異相當大，為了替患者考量所以才沒有變道。

事件曝光後引起大量討論，國道警方看見影片後對此回應，若是前車的行為被認定是不避讓，將會開出3,600元罰鍰、吊銷駕照的處分。