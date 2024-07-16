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缺席朝野協商沒請假「連柯建銘也不挺」　李孟諺：會檢討改進

▲▼交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今(16日)立法院朝野協商重要法案，上午協商國民黨團提案解除禁團令、優先開放小三通，交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正雙雙缺席，且沒向立法院長韓國瑜請假，連民進黨團總召柯建銘也認為不應該。李孟諺受訪時表示，可能請假程序不夠完備，會檢討改進。

國民黨團提案「立即解除禁止人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光」，立法院今上午朝野協商，未料交通部長李孟諺、陸委會主委邱垂正皆缺席，且未向立法院長韓國瑜請假，引發質疑，連自家人、民進黨團總召柯建銘也坦言，「跟院長請假是基本禮貌，不知道他們今天為何會犯此錯誤，實屬不應該。」

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李孟諺今日下午出席2024台灣新車安全評等論壇，他受訪表示，上午陪同總統去氣象署視察相關氣象設備，當時有請交通政務次長陳彥伯代表到立院參加朝野協商，可能相關請假程序不夠完備，會檢討改進。

至於國民黨團提案立即解除禁團令、優先開放小三通，李孟諺指出，交通部對兩岸觀光期待互相都有逐步進展，對岸有來馬祖踩線，也有團體到金門實地訪查，今年到目前已經有110萬台灣旅客到大陸觀光，對岸目前有15萬人來台，期待雙方有更多開放，讓兩岸觀光交流更加密切。

針對今年底前是否有望解除禁團令，李孟諺回應，期待逐步各有相關進展，目前對岸有到馬祖來踩線，期待有進一步開放措施。

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