　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3律師輪流會見　收押看守所第6天！鄭文燦接見室爽吹冷氣70分鐘

▲鄭文燦委任律師游琦俊今天上午到桃園看守所辦理律見，面對媒體詢問仍不回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦委任律師游琦俊今天上午到桃園看守所辦理律見，面對媒體詢問仍不回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭收押在桃園看守所，其委任律師游琦俊今（16）日上午辦理律見，律見約70分鐘後離去，面對媒體詢問鄭文燦身體狀況，僅揮手致意連說「謝謝、辛苦了｣後離去。今天是鄭進入看守所後第3個開放接見日，這3天分別由3律師輪流接見，鄭文燦今天也在接見室吹了70分鐘冷氣。

▲鄭文燦委任律師游琦俊今天上午到桃園看守所辦理律見，面對媒體詢問僅揮手回應「謝謝、辛苦了｣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦委任律師游琦俊今天上午到桃園看守所辦理律見，面對媒體詢問，僅揮手回應「謝謝、辛苦了｣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦經過一個周末，今天邁入第6天，鄭之委任律師游琦俊今天上午8時53分抵達桃園看守所辦理律見，面對守候媒體仍未發表意見，上午10時5分後，游律師步出接見室，對媒體詢問鄭相關狀況並未說明，僅揮手向媒體致意，連說「謝謝、辛苦了｣。

▲桃園看守所今天早中午餐菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園看守所今天早中午餐菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦自11日被法院裁定收押禁見以來，鄭委任的3名律師陳永來、鄧翊鴻、游琦俊輪流辦理律見，在炎熱酷暑下，在有冷氣開放接見室與鄭會面，至少可讓鄭吹吹冷氣略為消暑。據指出，依照桃園監獄規定，律見每天可辦理會面一次，但沒有時間限制，律師可在每周一至周五上午8時30分至11時30分，或是下午的1時30分至4時30分辦理律見，最長律見可長達3小時，而鄭文燦律師每次律見都不超過2小時就離開。

▲桃園看守所今天早餐菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園看守所今天早餐菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據桃園監獄今天公布的菜單，鄭文燦今早吃的是稀飯、鯖魚罐頭，午餐是麵輪肉燥飯、滷蛋、貢丸湯，晚餐則是家常燉肉、涼拌干絲、炒空心菜與胡瓜排骨湯，對於熱愛美食的鄭文燦而言，可能菜色略嫌單調，但營養成分應該是足夠的。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案遭羈押禁見，3位律師輪流到看守所辦理接見。（圖／記者林敬旻攝）

 【更多新聞】

桃園臨時工猝死不單純　3室友霸凌毆打遭收押！1女交保

收押第3天！律師家人都沒來　鄭文燦看守所短暫放封10分鐘

越南籍移工缺錢！色誘同鄉仙人跳　安全帽狂扁再「跨海勒贖」

 

 

ET快訊
快訊／13縣市大雨特報　警戒到入夜
快訊／賓利女警慘了！　遭重判12年
快訊／午後雨彈來了　大雷雨襲2縣市
快訊／40歲孕婦開車「醫院車道暴衝」！撞飛2行人　重傷搶救中
快訊／遭蕭淑慎老公性侵！女歌手現身：害我被貼上小三標籤
可不可女店員賠定了！勞資律師曝「最難1事」雇主已解決
無塵室暴力！上市公司作業員抄鋼椅狠打同事　慘遭開除
警政署想出辦法了　慰問金將提高至2千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

姊弟國3車禍喪命！男友慘死她英勇救3人　將「冥婚」代他照顧媽

快訊／賓利女警遭重判12年！偽造三聯單幫男友黑吃黑還涉賄

行人地獄！高雄公車左轉未禮讓撞死婦　司機賠償和解換緩刑

開刀住院13天欠104萬！醫院討嘸錢提告　病患：錢被詐團騙走了

快訊／40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」！2行人遭撞飛　重傷搶救中

遭蕭淑慎老公性侵！女歌手現身提告：害我被貼上小三標籤

無塵室暴力！上市電子公司作業員抄鋼椅狠打同事　遭開除恐挨告

高雄3車追撞自小客側翻「神像跌車內」　駕駛拒送醫忙救神明

通緝犯想看臨盆妻　醫院前「忘打燈」被抓...光腳落跑被逮

3律師輪流會見　收押看守所第6天！鄭文燦接見室爽吹冷氣70分鐘

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

姊弟國3車禍喪命！男友慘死她英勇救3人　將「冥婚」代他照顧媽

快訊／賓利女警遭重判12年！偽造三聯單幫男友黑吃黑還涉賄

行人地獄！高雄公車左轉未禮讓撞死婦　司機賠償和解換緩刑

開刀住院13天欠104萬！醫院討嘸錢提告　病患：錢被詐團騙走了

快訊／40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」！2行人遭撞飛　重傷搶救中

遭蕭淑慎老公性侵！女歌手現身提告：害我被貼上小三標籤

無塵室暴力！上市電子公司作業員抄鋼椅狠打同事　遭開除恐挨告

高雄3車追撞自小客側翻「神像跌車內」　駕駛拒送醫忙救神明

通緝犯想看臨盆妻　醫院前「忘打燈」被抓...光腳落跑被逮

3律師輪流會見　收押看守所第6天！鄭文燦接見室爽吹冷氣70分鐘

陳曉東「眼睛險失明」緊急就醫！　簽生死狀急救「現況曝光」　

萬代PlayStation、Steam夏日特賣！《七龍珠》最低下殺1折

全新「粉紅水樂園」來了！3大水上設施超夢幻　只要499元玩到爽

TOYOTA「旗艦全新休旅」身價傳突破台幣1,500萬！加價搶購一單難求

獨／李政宰喊話徐乃麟「想去台灣見證」　進軍好萊塢講英文壓力山大

台新銀今開通Apple Pay綁JCB　新戶日韓消費月底前最高8.8%回饋

德國世界盃冠軍名將退出國家隊　今年歐國盃8強成穆勒告別戰

花東快不修法！李孟諺：可行性評估8月出爐

曾狂挖華為員工！OPPO被曝去年開始「全部清退」　公司闢謠

蔣萬安曝「狼師案」6作為　重新檢視2022年7月柯市府處理過程

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

社會熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

宜蘭國中小「22師生搭帆船」擱淺！

妻子不指認小王身分　人夫靠這招逆轉勝

高雄排毒一條街名店被抄　「鎮店蕭后」也被抓

女星爆「蕭淑慎夫」性侵多女　說法都是同一套

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／萬華凌晨「路人」被撞飛昏迷　身上驚見移民署背心

女童光腳走柏油路20分鐘　跟拍女還原經過

快訊／萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

徐乃麟花300萬律師費　籲提高「加重誹謗」罪刑

更多熱門

相關新聞

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

台灣民意基金會今（16日）公布最新民調，總統賴清德支持度止跌回升來到49.9%，台灣民意基金會分析，在過去一個月，非常贊同賴總統處理國家大事方式的人減少4.5個百分點，等於流失近90萬鐵粉，但還算贊同他處理國家大事方式的人增加6.2個百分點。也就是說，他的民意支持規模略增，但支持強度減弱。整體來說，「失之東隅， 收之桑榆」，另外，賴清德在20-24歲贊同度竟狂飆到63.1%，比上個月高出26.7個百分點。。

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

批內政部避重就輕　黃國昌談鄭文燦案

關鍵字：

鄭文燦桃園看守所律見菜色

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

離婚後爆劈腿2男！陳天仁遭轟「人設崩壞」回應

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

病毒大爆發！　全家都中鏢

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

19歲「美得像AI」！三振舞爆紅YT點閱破億

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面