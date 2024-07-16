3律師輪流會見　收押看守所第6天！鄭文燦接見室爽吹冷氣70分鐘

▲鄭文燦委任律師游琦俊今天上午到桃園看守所辦理律見，面對媒體詢問仍不回應。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園市長、海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭收押在桃園看守所，其委任律師游琦俊今（16）日上午辦理律見，律見約70分鐘後離去，面對媒體詢問鄭文燦身體狀況，僅揮手致意連說「謝謝、辛苦了｣後離去。今天是鄭進入看守所後第3個開放接見日，這3天分別由3律師輪流接見，鄭文燦今天也在接見室吹了70分鐘冷氣。

▲鄭文燦委任律師游琦俊今天上午到桃園看守所辦理律見，面對媒體詢問，僅揮手回應「謝謝、辛苦了｣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦經過一個周末，今天邁入第6天，鄭之委任律師游琦俊今天上午8時53分抵達桃園看守所辦理律見，面對守候媒體仍未發表意見，上午10時5分後，游律師步出接見室，對媒體詢問鄭相關狀況並未說明，僅揮手向媒體致意，連說「謝謝、辛苦了｣。

▲桃園看守所今天早中午餐菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦自11日被法院裁定收押禁見以來，鄭委任的3名律師陳永來、鄧翊鴻、游琦俊輪流辦理律見，在炎熱酷暑下，在有冷氣開放接見室與鄭會面，至少可讓鄭吹吹冷氣略為消暑。據指出，依照桃園監獄規定，律見每天可辦理會面一次，但沒有時間限制，律師可在每周一至周五上午8時30分至11時30分，或是下午的1時30分至4時30分辦理律見，最長律見可長達3小時，而鄭文燦律師每次律見都不超過2小時就離開。

▲桃園看守所今天早餐菜色。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據桃園監獄今天公布的菜單，鄭文燦今早吃的是稀飯、鯖魚罐頭，午餐是麵輪肉燥飯、滷蛋、貢丸湯，晚餐則是家常燉肉、涼拌干絲、炒空心菜與胡瓜排骨湯，對於熱愛美食的鄭文燦而言，可能菜色略嫌單調，但營養成分應該是足夠的。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案遭羈押禁見，3位律師輪流到看守所辦理接見。（圖／記者林敬旻攝）