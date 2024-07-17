　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

送五趾襪惡整好友　妹子一穿「被掰開」爽喊：新世界！掀一票共鳴

▲五趾襪外型與一般襪子不同，被不少人認為「只有老人會穿」。（示意圖／達志影像）

▲五趾襪外型與一般襪子不同，也被一些人認為是「只有老人會穿」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／閔文昱報導

僅管「五趾襪」是不少人的心頭好，但同時也被一些人認為模樣很怪、很醜，感覺上不舒服，且有一種都是老人在穿的印象。對此，一名女網友透露，她幾年前曾打算送五趾襪惡整友人，但最後禮物沒送出去，反倒囤積在自家衣櫃，不料某次她一穿上後驚覺「根本是新世界」，從此回不去，引發不少共鳴。

一名女網友在Dcard發文分享，她和朋友過去一直認為穿五趾襪很醜，對方甚至曾用「五趾襪怪咖」來形容人。為此，該友人4年前生日時，她特別買了好幾雙五趾襪準備送給對方，但後來因為東西晚到，禮物最終沒送成，並被她收進了衣櫃深處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO分享愛上五趾襪經歷。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享愛上五趾襪經歷。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，直到3年前的某天，她剛好襪子「周轉不靈」，於是拆了一雙五趾襪應急，結果一穿後瞬間體驗到五根腳趾都被掰開、透氣的感覺，直呼「怎麼那麼爽，根本是新世界」、「覺得自己很羞恥…但是又好舒服喔…」從此補充襪子的時候都會多買幾雙五趾襪，但也好奇「會覺得穿五趾襪超怪咖嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛狂讚，「喜歡耶，跑步必穿五趾襪」、「真的很好穿啊，有腳汗穿過就回不去了」、「五趾襪15年以上經驗者路過，一個字：爽」、「不會怪啊，BTS的柾國也超愛穿欸，堪稱最大咖愛好者」、「運動穿五趾襪後再也沒起過水泡，水泡救星」、「除了一開始腳感要適應，之後就來到美麗新世界了」。

ET快訊
近身球衝突！陳金鋒震怒針對兄弟洋投　張育成也開嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

送五趾襪惡整好友　妹子一穿「被掰開」爽喊：新世界！掀一票共鳴

試管男嬰在「產後護理之家」突窒息...腦部受損亡　原因待釐清

喝到口水可不可！受害者「PO外送單號」現身：我是什麼很賤的人嗎

快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚證實：我離婚了

夫拋家棄子澳洲打工！「1行為」攤牌外遇了　她難過：接下來怎辦

2024桃園國際動漫大展開幕一週吸13萬人潮 　中原文創園區成藝文新地標

18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

快訊／6縣市大雨特報！對流雲系發展旺雨下不停　最新警戒區域曝

世新大學藉由AI變身卡通小鎮村　人氣歌手、校友助新生融入校園

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

送五趾襪惡整好友　妹子一穿「被掰開」爽喊：新世界！掀一票共鳴

試管男嬰在「產後護理之家」突窒息...腦部受損亡　原因待釐清

喝到口水可不可！受害者「PO外送單號」現身：我是什麼很賤的人嗎

快訊／瞞粉絲已婚哭了　韓啦啦隊女神含淚證實：我離婚了

夫拋家棄子澳洲打工！「1行為」攤牌外遇了　她難過：接下來怎辦

2024桃園國際動漫大展開幕一週吸13萬人潮 　中原文創園區成藝文新地標

18歲癌末男被擋道「撐不到家」斷氣！親友肉搜駕駛　要他靈堂道歉

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

快訊／6縣市大雨特報！對流雲系發展旺雨下不停　最新警戒區域曝

世新大學藉由AI變身卡通小鎮村　人氣歌手、校友助新生融入校園

孟加拉學生團體爆衝突　釀3死逾400傷

林佳龍核心幕僚「內定接任駐美副代表」！賴清德最新外交人事曝光

送五趾襪惡整好友　妹子一穿「被掰開」爽喊：新世界！掀一票共鳴

《進擊的巨人 開戰宣言》台灣飛行劇院上映！3D沉浸體會巨人臨場感

艾士特5年前被張育成砲轟過但不記得　猛登去年也是苦主

紅牛「RB17頂級雙座超跑」限量50台已賣光！採F1方程式賽車技術打造

霹靂舞超新星綻光芒！18歲許馥雅鎖定名古屋亞運

大稻埕夏日節「4旅宿推薦」！房內大片窗賞煙火、鄉村風老屋都有

試管男嬰產後護理之家窒息亡！家屬怒「滑手機餵奶」　院方回應

喝茶真的能減肥？營養師揭秘「減少體脂肪形成」真實效果

１１歲弟搭電梯下墜　冷靜自救成功脫逃

生活熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

可不可女店員必賠！律師曝最難1事雇主已解決

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

見可不可女店員1特徵　他秒拒：會不敢買那家

女友堅持去S2O「他被全面屏蔽」　男爆心慌：整晚消失

直擊／可不可關埔店拉下鐵門沒營業　熟客擔心中獎

鬼門開倒數！　4生肖易卡陰

化身啦啦隊與富邦！AI應援照為中華隊加油

1小物掛書包很危險　幼教師：誰都能叫出名

更多熱門

相關新聞

3招助養成規律運動好習慣

3招助養成規律運動好習慣

規律運動身體好，不僅能身材管理，還能擁有好心情，但現代人加班成常態，工作太累、懶得運動，形成有礙健康惡性循環，醫師傳授簡單3方法，協助民眾從生活中建立規律運動習慣。

Nike x Jacquemus最新聯名

Nike x Jacquemus最新聯名

男女「最佳運動時間」不一樣！研究曝成效

男女「最佳運動時間」不一樣！研究曝成效

長者運動僅4成達標　國健署推5動作練肌力

長者運動僅4成達標　國健署推5動作練肌力

賓士603匹AMG GT63 Pro亮相

賓士603匹AMG GT63 Pro亮相

關鍵字：

五趾襪穿襪子新世界運動舒適

讀者迴響

熱門新聞

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

喝到口水可不可！受害者現身：我是什麼很賤的人嗎

培諾米達信義幼兒園毛畯珅性侵女童！監察院要查北市府

救護車國道鳴笛被擋道！18歲癌末男撐不到家

快訊／台南男女受困住處電梯3天

快訊／Kobe爸爸驚傳過世享壽69歲

試管男嬰在「產後護理之家」腦受損亡

姊弟命喪國3！她勇救3人「冥婚」代他照顧媽

曼谷飯店爆氰化物毒殺6人亡　總理到場視察

陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

小祿認了分手小9歲正妹女友

冷氣開28度、只吹4小時一周電費破千！內行揪2關鍵

颱風可能下周生成！專家曝1模式路徑近台　氣象署：各國預報分歧大

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面