送五趾襪惡整好友　妹子一穿「被掰開」爽喊：新世界！掀一票共鳴

▲五趾襪外型與一般襪子不同，也被一些人認為是「只有老人會穿」。（示意圖／達志影像）

網搜小組／閔文昱報導

僅管「五趾襪」是不少人的心頭好，但同時也被一些人認為模樣很怪、很醜，感覺上不舒服，且有一種都是老人在穿的印象。對此，一名女網友透露，她幾年前曾打算送五趾襪惡整友人，但最後禮物沒送出去，反倒囤積在自家衣櫃，不料某次她一穿上後驚覺「根本是新世界」，從此回不去，引發不少共鳴。

一名女網友在Dcard發文分享，她和朋友過去一直認為穿五趾襪很醜，對方甚至曾用「五趾襪怪咖」來形容人。為此，該友人4年前生日時，她特別買了好幾雙五趾襪準備送給對方，但後來因為東西晚到，禮物最終沒送成，並被她收進了衣櫃深處。

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▲原PO分享愛上五趾襪經歷。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，直到3年前的某天，她剛好襪子「周轉不靈」，於是拆了一雙五趾襪應急，結果一穿後瞬間體驗到五根腳趾都被掰開、透氣的感覺，直呼「怎麼那麼爽，根本是新世界」、「覺得自己很羞恥…但是又好舒服喔…」從此補充襪子的時候都會多買幾雙五趾襪，但也好奇「會覺得穿五趾襪超怪咖嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛狂讚，「喜歡耶，跑步必穿五趾襪」、「真的很好穿啊，有腳汗穿過就回不去了」、「五趾襪15年以上經驗者路過，一個字：爽」、「不會怪啊，BTS的柾國也超愛穿欸，堪稱最大咖愛好者」、「運動穿五趾襪後再也沒起過水泡，水泡救星」、「除了一開始腳感要適應，之後就來到美麗新世界了」。