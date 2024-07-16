工作太累懶得動　醫師傳授3招助養成規律運動好習慣

▲養成規律的運動習慣。（圖／免費圖庫unsplash，下同）

文／中央社

規律運動身體好，不僅能身材管理，還能擁有好心情，但現代人加班成常態，工作太累、懶得運動，形成有礙健康惡性循環，醫師傳授簡單3方法，協助民眾從生活中建立規律運動習慣。

根據教育部體育署「民國112年運動現況調查結案報告書」顯示，工作太累、懶得運動、因工作沒有時間是台灣民眾不運動的3大主因；衛生福利部國民健康署建議每天運動至少30分鐘，分段累積運動量，效果與一次做完一樣，不過每次至少要連續10分鐘。

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運動看似簡單，但要將運動「規律化」融入生活，成為一輩子的好習慣，這並非容易的事。聯安預防醫學機構聯安診所家醫科醫師陳采汎今天透過新聞稿分享有醫學研究佐證、可以協助提高改變既有生活習慣成功機會的3個方法，幫助民眾永保健康習慣。

第1個方法是「設立實際的計畫與期待」，陳采汎表示，當安排的運動計畫較有可行性，如彈性安排時間、運動地點可近性高，尤其「可觀察或量化目標」是關鍵，使用運動數據軟體或社交平台，記錄每次運動距離、速度、次數、重量等資料。透過記錄與回顧獲得正向回饋與動力。

生活化運動，國健署也提供可以參考的選項，包含從最簡易、不受時間、場地限制的健走開始，慢慢增加每次運動的時間，再加強每次運動的強度及次數，或提早出門提前一站下車，步行至目的地、可以走樓梯就不要坐電梯等，全都算是運動，更能消耗熱量，維持身體健康。

第2個方法為「觀照自己的感受」，陳采汎提醒民眾跳脫以往對於運動的成見，詢問內心真正想法，如喜歡戶外或室內活動、享受團體或個人運動、渴望嘗試新的運動種類等，藉此確認貼合當下自身行動意願與方向，更有助於分享經驗、目標、成就，保持專注及熱忱。

「建立內在動機」是第3個方法，陳采汎說，比起顯而易見的外在動機，如體重下降、體態改變等，擁有內在動機，包含想要健康長久與摯愛共同生活、健康地完成夢想等，可以從「我應該」、「我必須」規律運動，轉換為「我願意」、「我想要」，更能支持維持生活習慣的改變。

陳采汎表示，認知轉換與釐清，讓人們可以重新認識運動所帶來的想像與期待，強化「身而為我」的意義與價值感。當面對各種改變生活習慣的阻力時，擁有屬於自己的內在動力，就有機會在面對阻力時激發出創意，因此有跨越困難的機會。