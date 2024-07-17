荷包要縮水了！？　韓網指咖啡價格恐調漲

▲咖啡價格恐隨著氣候變化和海上運費的提高等因素跟著調漲。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／編譯

你是每天一杯咖啡才能清醒的那種類型嗎？如果是，接下來恐怕每個月要多花一些錢才能喝到了。根據韓國媒體《이데일리》指出，義大利咖啡製造商라바짜提出警告表示，隨著氣候變化、海上運費飆升和新的歐盟法規等因素，將進一步推高已經達到歷史最高水平的咖啡豆價格，咖啡價格有可能將上漲。

根據英國金融時報(FT)的報導，라바짜集團主席朱塞佩·拉瓦札(音譯)在9日的倫敦活動中表示，咖啡價格將在非常高的水平上維持，並指出「咖啡供應鏈正面臨著巨大的壓力」。他預測，今年已經上漲了15％的即溶咖啡價格可能在明年再上漲近10％。

倫敦國際金融期貨交易所(LIFFE)羅布斯塔咖啡豆期貨價格，曾達到每噸4844美元的歷史最高水平。這主要是由於東南亞等主要種植國家收成不佳，上升了70％以上的緣故。羅布斯塔咖啡豆過去一直比阿拉比卡咖啡豆便宜，廣泛用於濃縮咖啡和即溶咖啡等，但由於價格大幅上漲，咖啡相關公司面臨著成本壓力。

拉瓦札進一步提到，業界對於阿拉比卡咖啡豆價格波動已經習以為常，但羅布斯塔的價格上漲是前所未有的。紐約期貨交易所的阿拉比卡咖啡豆期貨也達到2022年9月以來的最高水平。

他指出，氣候變化主要影響了越南、印尼等全球最重要的羅布斯塔咖啡豆生產國家，並表示由於供應減少並且價格上漲，投機基金等投機力量正推高期貨價格。並提到運輸成本的上漲，從去年10月開始，船舶為了避免在紅海受到葉門胡塞武裝的襲擊，選擇經過非洲繞道，增加的航程使得海上運費大幅上漲，這導致從亞洲和東非獲得咖啡豆的咖啡公司，面臨著成本上升。