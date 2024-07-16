夫拋家棄子澳洲打工！「1行為」攤牌外遇了　她難過：接下來怎辦

▲有位人妻難過po文，指老公拋家棄子去澳洲打工度假，最後甚至還外遇。（示意圖，取自pexels）

圖文／鏡週刊

夫妻結婚、有了小孩以後，大多都會以照顧小孩為第一優先。不過，近日有位人妻在網路論壇po文，抱怨老公去年拋下她跟一歲多的孩子，自己跑去澳洲打工度假，結果上個禮拜，老公坦言「外遇了」，讓原po難過到不知接下來該怎麼辦。該篇po文曝光後，多數網友都留言建議離婚，也提醒原po要把「錢要好要滿」。

有位人妻近日在網路「Dcard」論壇po文，提到去年老公拋下她跟一歲大的孩子，獨自跑去澳洲打工度假，一開始老公運氣不錯，很快就找到農場的工作，時不時會打視訊回來，但漸漸地，打電話回來的次數越來越少，還常常會突然很慌張地把電話掛斷。

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原po難過提到，上個禮拜老公突然攤牌，坦言他在澳洲跟一起工作的台灣人外遇，打算離婚、孩子也不要了，「他說因為他們之後想移民，我們只是累贅。」原po無奈說道，自己當下好想哭，也不知道接下來該怎麼辦。

該篇po文曝光後，許多網友紛紛留言建議，「早點分一分吧，錢要好要滿」、「贍養費、教育費絕對要討到，這種垃圾不能讓他好過」、「留好證據要贍養費，這種咖就算回頭，再犯機率也極高」、「打從他能放下妳跟孩子去澳洲的那一刻起，這個男的就可以放生了，真心不騙」。

後來，原po再度更新貼文，提到這件事情雙方父母都已知道，也確定要離婚了。「孩子的撫養權會給我，所有的對話紀錄我也都保存下來了，該要的贍養費我一毛都不會少要。」



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