遭蕭淑慎老公性侵！女歌手現身提告：害我被貼上小三標籤

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

女星蕭淑慎和小15歲老公梁軒安在2017年結婚，不過日前梁軒安卻被1名24歲的曾姓女子指控外遇又詐財，甚至因此按鈴提告，而梁軒安則否認，並表示老婆都知情。沒想到事隔約1個月，一名蔡姓女歌手Rina指控遭梁軒安性侵，她今（16）日下午到北檢按鈴提告妨害性自主，稱出差時遭梁軒安強吻、暴力侵犯。

▲蔡女指控遭梁軒安性侵，今到北檢提告。（圖／記者劉昌松攝）

今年6月21日，曾女到台北地檢署按鈴控告，指控蕭淑慎的老公梁軒安騙她發生性關係，還用她父親的房子去貸款，要她還錢，涉嫌詐欺等罪。針對曾女接連指控，梁軒安表示：「完全和事實不符，她還欠我錢。」並委由律師發表聲明，強調絕無任何不法行為，有關感情糾紛也是不實指控。

▲曾姓女子控告蕭淑慎老公梁軒安騙財騙色。（圖／曾女提供）

而蔡女今也出面控訴遭梁軒安性侵，她表示，曾是梁軒安的特助，梁以工作演藝機會作為交換條件，要求交往並發生關係，也就是潛規則，她拒絕後開始被梁軒安冷凍，且不支付薪水，另外還藉由工作之便，安排她與梁軒安獨處，並毛手毛腳強吻，藉由出差之故逼迫發生關係，甚至用暴力侵犯她。

▲蕭淑慎日前才放閃挺老公。（圖／翻攝自蕭淑慎臉書）

蔡女指出，梁軒安還用對待曾小姐的手段，送她禮物說會跟蕭淑慎離婚，還說會買房子給她，梁軒安對外還說她是未婚妻，導致她被貼上小三的標籤。

▲蔡女指控遭梁軒安性侵。（圖／記者劉昌松攝，下同）

蔡女說，梁軒安打悲情牌，說跟蕭淑慎多年沒有性關係，更扯的是，梁軒安還說東窗事發的話，會隱居到日本避風頭。蔡女強調，相信司法是弱者的後盾，她對梁軒安只有員工跟雇主的關係，於是到北檢提告妨害性自主。