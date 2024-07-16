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騎YouBike去運動！高雄男成幸運兒「爽領1萬」　驚喜原因曝光

▲▼騎YouBike去運動！高雄男突成幸運兒爽領1萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄YouBike 2.0營運滿4年，已突破「5,000萬人次騎乘」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄YouBike 2.0營運滿4年，於7月14日7時多突破「5,000萬人次騎乘」，一名40多歲男子成為幸運兒，爽領微笑單車公司提供的百貨公司商品券1萬元，以及高雄YouBike紀念票卡；而交通局也於7月1日起新增公共自行車第三人責任險，擴大騎乘保障。

高雄Youbike 2.0第5,000萬人次的幸運兒，是一名40多歲的男性，7月14日7時多從「平和路公共停車場」站借車，騎乘至「小港區公所」站還車，幸運兒說：「原本用私人運具較多，後來發現住家附近有YouBike站很方便，也很好騎！就開始用YouBike，當天是騎去運動」，他將可獲得微笑單車公司提供百貨公司商品券1萬元，以及高雄YouBike紀念票卡。

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交通局指出，因去年4月依行政院TPASS通勤月票政策推出高雄市區399通勤月票、7月推出南高屏999通勤月票，今年上半年使用YouBike民眾較去年同期大幅增加22%，每月使用通勤月票騎乘YouBike比例超過3成；超過43萬人次利用TPASS通勤月票串聯YouBike及各種大眾運輸工具。

▲▼騎YouBike去運動！高雄男突成幸運兒爽領1萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲交通局於7月1日起新增公共自行車第三人責任險，擴大騎乘保障。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前全市累積建置YouBike達1,351站，每月使用人次已超過150萬人次，今年上半年運量前3名站點依序為高鐵左營站、捷運哈瑪星站（1號出口）及捷運後驛站（2號出口），平均月運量皆突破1萬人次，其中高鐵左營站主要到博愛四路周邊。

捷運哈瑪星站主要到中山大學、鼓山輪渡站；捷運後驛站主要到高雄醫學大學，顯示民眾已將YouBike作為通勤及通學、觀光的重要交通工具，交通局將持續擴增設置，預計2026年前公共自行車租賃站數達1,500站規模，以滿足民眾最後一哩路通行需求。　

為擴大提供保障，高雄YouBike2.0 7月1日起新增公共自行車第三人責任險；另為保障騎乘者安全，原已提供騎乘者傷害險，只要透過App或YouBike官網登入勾選同意加入公共自行車傷害險即可免費投保，交通局表示目前高雄市投保比率已超過8成，呼籲未加入的民眾儘速投保。

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