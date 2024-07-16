高雄3車追撞自小客側翻「神像跌車內」　駕駛拒送醫忙救神明

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區民族一路424巷前快車道15日傍晚發生一起3車連環撞車禍，其中一輛黑色轎車側翻90度躺地，該車駕駛當時不顧臉部擦挫傷，急著從車內脫困爬出，搶救車上載著的2尊神像，所幸最後人與神像都沒事。至於詳細肇事原因尚待交通大隊進一步分析釐清。

▲3車追撞90度側翻害「2尊神像受困」，駕駛任血流…急爬出搶救。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在15日17時25分，39歲陳姓男自小客車當時沿民族一路快車道南向北行駛，疑未保持安全距離，先撞上前方的灰色轎車，車輛向右閃避失控撞到分隔島，波及到行駛在中間快車道的另一輛BMW白色轎車，陳男車輛最後「側翻90度」躺地。

▲▼陳男疑未保持安全距離，釀3車追撞。（圖／記者賴文萱翻攝）

該起事故造成陳男臉部擦挫傷，但他不顧臉部傷勢，從車內自行脫困爬出後不僅拒絕送醫，還急著從車內救出2尊神像及相關宗教用品。所幸最後人與神像都沒事，另2名駕駛也無人受傷。

▲3車追撞90度側翻害「2尊神像受困」。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方到場處理測繪，經實施酒精呼氣測試，駕駛酒測值皆為零。警方初步研判，陳姓男駕駛未保持安全距離，已違反道路交通處罰條例第58條第1項第1款，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰，但詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。