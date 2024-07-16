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台南勞工局結合五個市級總工會　致贈弱勢職災勞工家庭慰問金

▲台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會林慶文常務理事等人，關懷訪視居住於將軍區、白河區、安定區、安南區、東區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈7萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會林慶文常務理事等人，關懷訪視居住於將軍區、白河區、安定區、安南區、東區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈7萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會林慶文常務理事，大台南總工會陳美靜副理事長，台南市產業總工會黃育德秘書長，台南市職業總工會吳允昌秘書長，台南直轄市總工會黃江福理事長等代表，16日一起關懷訪視居住於將軍區、白河區、安定區、安南區、東區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈7萬元慰問金。

台南市勞工局結合五個市級總工會，針對家境困苦又遭逢職災事故勞工，將台南市關子嶺勞工育樂中心委外經營管理的提撥回饋金，做為勞工團體發展基金，運用此基金協助生活陷入困境之弱勢職災勞工家庭。

居住於東區吳姓職災勞工，從事美髮業，於2023年11月發生通勤職災車禍，右腳踝粉碎性骨折，傷後因無法久站其後也離職，目前持續復健，並重新學習理髮技術，學徒薪資微薄，生活困難需要協助。另一位東區林姓勞工同樣也因職災受傷收入中斷生活陷困。

▲台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會林慶文常務理事等人，關懷訪視居住於將軍區、白河區、安定區、安南區、東區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈7萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安南區盧姓勞工於2024年4月於施工架施工時因重心不穩，自施工架墜落地面，撞擊頭部及頸部，送醫院救治仍傷重死亡，勞工與母親及子女租屋於安南區國宅，為家庭主要支柱，案家經境不寬裕，需給予經濟補助。

居住於安定區王姓勞工於2023年3月上班途中撞上違規臨停車輛，造成脊髓損傷、腰部以下麻木與癱瘓無力失能，無法行走，日常生活無法自理，需乘坐輪椅、使用背架，領有身心障礙重度手冊。目前與父母同住在親戚的房子，案母因全日照顧案主無法外出工作，案家需長期負擔醫療費用和交通往返費用，經濟壓力沉重。

將軍區的林姓勞工，54年次未婚，於今年4月從事瓷磚裁切工作時，因堆疊中的瓷磚倒塌，壓傷右小腿，導致骨折，送醫開刀治療住院6天，目前持續休養中，因案主獨自一人居住，行動不便需使用四腳拐杖行走，故自行聘用看護照顧中，加上自費醫療器材、往返醫院回診及復健均須請計程車接送，導致經濟有所困難。

居住於白河區的單姓勞工，89年次未婚，於今年5月從事草皮維護工作時，遭同事所駕駛的高爾夫球車撞傷，導致腰椎第四節爆裂性骨折，經送醫院開刀住院8天，目前需臥床休養，案主與案母同住，案母打臨工收入不穩定，目前因為需要照顧案主也無法外出工作，加上案家每月租金、案主的醫療費用與往返醫院的交通費用，導致經濟困難。

▲台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會林慶文常務理事等人，關懷訪視居住於將軍區、白河區、安定區、安南區、東區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈7萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外台南關子嶺勞工育樂中心2023年重新招商，由富野集團旗下的村野大飯店公司取得經營管理權，該單位除每年固定提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，並加碼每月提撥3萬元存入專戶作為職災弱勢勞工慰問金，針對家境困苦又遭逢職災事故，導致生活陷入困境之勞工家庭提供慰助。今由富野集團林信宏協理代表前往探視因工作墜落造成雙腿骨折，導致收入中斷經濟困頓的蔡姓職災勞工，並致贈慰問金5萬元。

勞工局長王鑫基表示，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

王鑫基局長說，職業災害所導致的死亡、失能或傷病，往往造成罹災勞工或家屬心中永遠的哀痛，並面臨全家生活頓失倚靠、身體復原及重返職場之種種問題，因此，針對職災勞工家庭所面臨之困境，勞工局指派專業服務人員主動協助，提供有關職災法令及權益諮詢、心理支持、經濟補助等協助。

▲台南市勞工局長王鑫基與台南市總工會林慶文常務理事等人，關懷訪視居住於將軍區、白河區、安定區、安南區、東區等6位職災弱勢勞工家庭，並致贈7萬元慰問金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長特別感謝台南市五個市級總工會，願意協力共同提供職災慰問的服務，也感謝台南市餐飲工會劉檄穆理事長，連結總祿境福德正神廟宇提供愛心米一同關懷職災弱勢勞工家庭。勞工局也呼籲事業單位要提供安全的工作環境，勞工朋友從事工作，包括通勤之交通行車安全都要注意，避免職災事件發生。民眾若有職災勞工相關權益或需協助事項，可洽專線06-6377337民治市政中心；06-2982334永華市政中心洽詢職災專業服務員。

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