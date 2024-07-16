【廣編】首間漫威主題健身空間　來健身工廠運動變健康

▲以手持盾牌、奔跑敏捷形象鮮明的美國隊長主題，陪伴健人們不斷向前持續挑戰。

圖、文／健身工廠提供

漫威電影宇宙的電影與影集以及眾多超級英雄與角色《鋼鐵人》、《美國隊長》、《黑寡婦》與即將上映的《死侍與金鋼狼》深受台灣觀眾喜愛。今年夏天就到健身工廠加入《漫威英雄集結，「健」了再說》漫威英雄主題課程！健身工廠於 2024 年 7 月開始，成為全台首家與漫威主題合作的健身空間，柏文健康事業總經理林洵賢表示，「健身工廠作為台灣本土品牌，這次以漫威不同角色以及超級英雄為靈感，設計一系列主題課程，深入符合台灣人的運動習慣與強度，邀請所有漫威粉絲們動起來『健了再說』！」

全台北中南分別有台北信義廠、新北林口廠、桃園南崁廠、台中福科廠、台南開元廠、高雄博愛廠共6間廠，館內將布置各式漫威主題裝置，會員朋友可以沉浸式在各角色主題的有氧、重訓區域內健身，還有眾多拍照打卡點待探索留念。

全台服務據點都將推出漫威英雄主題課程，總計八大英雄角色主題：黑寡婦、美國隊長、索爾、浩克、奇異博士、緋紅女巫、黑豹和死侍。各類有氧動作與飛輪課程搭配經典漫威系列樂曲，給每位學員全新健身運動體驗！

從2024年7到9月，會員推薦親友體驗兩人獲得抽獎機會，有機會抽到6萬元旅遊基金(兩人皆可獲得) ，入會更可以獲得漫威系列健身好禮。會員獨享優惠，週休二日可自由進入6間主題館運動，教練課購買15堂可獲得「金鋼狼主題搖搖杯」，指定期限內完成課程，更可獲得漫威系列運動產品。