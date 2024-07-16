男生碰大正妹「反倒不敢搭訕？」　她超衝擊：其他女同學都混熟了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近參加某個考照課程，班上有位令人驚豔的大正妹，穿搭也很好看；沒想到，大多男生都跟其他女同學混熟了，甚至能互相嘴砲的程度，卻無人主動攀談認識她，最多只敢遠觀或偷瞄，這情況讓她十分衝擊，直呼「顛覆了我對正妹=很多人主動認識的印象。」

女網友在Dcard提到，「最近去外面上考照班，第一堂課同學都聚在一起看老師實作，我發現好幾個男同學的視線都聚集在某個漂亮女生身上，那個女生真的是第一眼超級驚艷的冷淡型長相，在一群人裡可以馬上被看見的大正妹，而且每次穿搭又滿好看的，所以坐她旁邊的男生都一直狂瞄她。」

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不過，令她意外的是，一直到課程結束，男生們只敢遠觀她或默默關注她，當她不會一些操作時，會馬上跑去教她幾分鐘，但更進一步的接觸交流則完全沒有，「男生們好像有什麼共識一樣，根本沒人上前聊天；但他們很快都跟其他女同學混熟，沒幾堂課就可以互相嘴砲的程度。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

原PO接著說道，那位正妹跟女生相處得超好，「跟她一組過的人，200%都說她人好又溫柔，但她跟男生幾乎沒講過多少話，就連課程結束前，助教故意做球給一個比較積極教她的男生，讓他加漂亮女生的LINE，女生雖然沒說話，卻有默默掏手機出來，而男生居然不敢接球，耳根超紅站著傻好幾秒後直接轉移話題，當然女生見狀也默默將手機收回。」

對此，網友們紛紛回應，「因為男生遇到超級正妹會有自知之明，知道自己配不上對方，自然就不會去搭訕、認識、追求」、「正到超過一個標準就列入黑名單，非必要不接觸，避免自己暈船，保護自己的玻璃心」、「就像路上的跑車一樣都會多看幾眼，也會想試乘或是合照，但面對現實看看自己的錢包，買台國產車就夠了」、「面對喜歡的女生時，真的會腦筋一片空白不知所措」、「就怕被當成噁男啊」。