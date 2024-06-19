懷孕3個月「臉上1特徵」　婆婆篤定懷男寶！全場吵翻了

▲婆婆認為原PO變醜了，所以篤定是懷男寶。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

許多人會靠「肚子尖、愛吃酸」來判定懷男寶，而一名孕婦透露，婆婆認為她變醜了，加上夢到替男童洗澡的畫面，因此堅信原PO是懷男生，這番言論讓原PO哭笑不得，因此好奇媽咪們真是如此嗎？文章曝光後，全場熱議「笑死，我婆婆也說我變醜是懷男生」、「我懷兒子臉變水煮蛋肌」。

一名女網友在Dcard表示，目前懷有3個月身孕，她與老公都希望是個女兒，不過婆婆前陣子做了一個夢，「夢到幫一個小男孩洗澡」，因此堅信原PO肚子裡的寶寶是男寶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實平時婆媳倆相處都不錯，但婆婆某天突然向原PO說道，「懷男生通常都會變醜，一看就知道你懷孕的那種，我看那XXX懷女生都沒什麼變，XXX懷男生就變很多，因為荷爾蒙的關係，所以你應該就是男的！」

一番話讓原PO傻眼又錯愕，正因為孕吐，以及身體各種不適，她坦言比以前狼狽許多，外貌也變得有些邋遢，爬文也看過網友分享，懷女生似乎皮膚會變好。

原PO說，知道婆婆並無惡意，但也同時好奇其他媽咪們，懷男寶或懷女寶是否會影響媽媽外貌，「真的有差別嗎？」

文章曝光後，引來媽媽們回應，確實有聽過懷男生變醜，「之前懷男生我公公也說我變醜了，但我臉上根本沒長什麼東西」、「我的是兒子，不得不說真的變醜，臉上一堆有的沒的，然後肚子真的超級尖」、「笑死，我婆婆也說我變醜是懷男生」、「我懷男生臉也是要爛掉QQ，都被關心臉怎麼了超哭的」、「我懷女生，同事也說妳變醜了，是不是懷男生」。

但也一票人打翻婆婆的說法，「根本體質問題啦，婆婆的話就聽聽就好，我兩胎都是女兒還是痘痘長得滿臉，醜到不想社交」、「什麼酸兒辣女、圓肚尖肚、膚況好壞、胎動左右... 千萬不要當真了～羊膜穿刺或是NIPT等等的染色體檢查結果才是真正的，現在已經2024年了，可以科學一點」、「大家都以為我懷女兒，因為皮膚那些變很好（包含我親媽），結果我是生兒子」、「身邊朋友懷男生都沒長痘痘等等，反倒是懷女生皮膚不太好」、「我懷兒子臉變水煮蛋肌」。

到底懷男寶是否會變醜？婦產科醫師蕭詠嫻解答，學理上來說，懷孕後期男寶寶的一些雄性激素有可能讓媽媽的皮膚，「會出油比較多，比較容易長痘痘。」但其實膚況不好、變醜的最大原因是孕期間睡不好、情緒差所導致的，因此想改善孕期膚況，盡量飲食清淡一些。

另根據《媽媽寶寶雜誌》報導，臺安醫院婦產科主治醫師陳芳怡指出，此說法沒有絕對，懷孕後受體內旺盛荷爾蒙所影響，皮膚相較容易長痘痘、色素沉澱甚至長黑斑，主要與個人體質有關，並無「性別差異」。孕媽咪想皮膚變好的話，可多喝豆漿、大骨熬湯等。