5月女嬰喝完奶趴睡4hrs卡床縫　CPR救不回！母寫悔過書緩起訴

▲1名母親餵完5月大女兒離開房內，再返回女兒已卡在床鋪與床頭櫃隙縫沒了呼吸心跳。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名母親在家幫5個月大女兒餵奶完後，放置床上趴睡，孰料4小時再進房內，女兒已卡在床鋪與床頭櫃間縫隙沒反應，雖緊急進行心肺復甦術、打119求救，女嬰仍因食物反溢窒息身亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪予以緩起訴，期間為1年，條件為寫悔過書。

緩起訴指出，今年4月29日下午3時許，新手媽餵寶貝愛女餵奶完畢，將其放置在房間床上趴睡，但她忽略女兒已5個大，隨時會有翻身及踢動雙腳造成移動導致窒息可能，卻離開房間，直到晚間7時40分再度回房，女兒已卡在床鋪與床頭櫃之間縫隙沒反應。

她著急將女兒抱出並撥打119求救，同時對女兒施以心肺復甦術，但女兒仍因食物反溢，使呼吸道黏稠物阻塞因而窒息死亡。

偵查時母親認罪且哀慟不已，檢察官考量被告為女嬰實際照顧者，但疏未注意嬰兒甫餵奶完畢而有溢奶窒息風險，讓被害人獨自熟睡在房間床上，其過失與被害人死亡結果間，具有相當因果關係，審酌被告為死者生母，此事故中罹喪至親，哀痛逾恆，歷此訴訟程序，應對於照顧小孩注意有所認識及警惕，認以緩起訴為適當，緩起訴期間為1年，命當庭立悔過書。