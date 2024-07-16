女騎士剎不住遭輾爆頭亡　三寶「突開車門」被依過失致死判刑

▲林男未落實兩段式開車門，貿然開門害死女騎士，被依過失致死罪判刑。（圖／達志示意圖）

記者柯沛辰／綜合報導

新竹一名林姓男子去年9月開車違停在巷口，還在未注意來往人車的情況下，貿然開啟車門，導致路過的機車女騎士撞上摔車，並遭後方大客車輾過，當場爆頭慘死。檢方偵辦後，認定大客車司機無過失，作出不起訴處分；林男則在本月被新竹地院依過失致死罪判刑7月，全案仍可上訴。

根據判決書，林男去年9月6日清晨5點54分駕車行經香山區牛埔路時，將車違停在33巷口，本應注意有無行人或往來車輛，採兩段式開啟車門，然而林男無預警貿然開啟，導致騎車駛來的陳女反應不及，先是撞擊車門，連人帶車倒地，後遭後方同向併行的大客車輾爆頭顱，當場死亡。

新竹地檢署偵辦後，對大客車駕駛作出不起訴處分。新竹地院審理時，審酌筆錄、事故調查報告及監視器畫面等跡證，認為林男本就不該違停，何況開啟車門時本應注意行人及往來車輛，卻在天氣晴朗、日照光線充足、柏油路乾燥無缺陷、無障礙物等，無不能注意之情況下，貿然開啟車門，致使被害人摔車倒地遭輾斃。

新竹地院認為，本件車禍是因林男過失所致，被害人也因此死亡，兩者顯具相當因果關係，加上被告自白與事實相符，事證明確，衡量被害人喪失寶貴性命，難以彌補，且被告犯後未能與被害人家屬達成民事和解，因此本月11日依過失致死罪判刑7個月。