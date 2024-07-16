獨／國道競速1人墜40m亡！肇事男首曝光　一句話卻讓遺孀更哀痛

記者黃宥寧／台北報導

許姓汽車駕駛行經國道1號北上17.6K處，因車輛翻覆，從車內拋出，掉落約40公尺下的平面道路身亡，檢警查出，許、李2男分別駕駛汽車競速，許急煞被反應不及的李男撞上，導致拋飛車外並墜落高架橋身亡，李男被依過失致死罪起訴。士林地院首開庭，李男辯護律師說「不想再爭執這些錯」，令坐在告訴人席的遺孀哀痛不已。

法院開庭時，肇事的29歲的李姓男子戴著一副簡約黑框眼鏡、看上去頗有幾分文青感。他坐在被告席，除回覆人別以外，其餘均由其辯護律師替他說。

其辯護律師說，「討論很多，不想再爭執這些錯」話鋒一轉又說，偵查中檢察官無法證實被害人有無繫安全帶，故庭呈一份行車記錄器，佐證被害人確實沒有繫安全帶。

▼許姓駕駛噴飛墜落平面道路身亡。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

公訴檢察官說，起訴提及「縱使被害人未繫妥，李過失行為與被害人的過失行為併和為發生車禍原因，與被害人死亡結果，存有因果關係」。

這些辯詞讓坐在原告席的許男遺孀和胞兄不斷低頭嘆氣，顯得無奈與心痛。家屬透過律師表示，被告始終否認犯行，迄今也沒收到致歉、協調意願，顯見無悔意，建請法院從重量刑。

▲李姓駕駛步出法院不發一語。（圖／記者黃宥寧攝）

法官問需不需要再安排調解，或是私下再討論一下？2名律師對了眼回答：「願意，可齊頭並進」，法官諭知下月上午安排調解。

庭後，死者家屬忍住悲傷情緒表示，孩子至今仍感到十分自責，甚至休學，因為認為爸爸是在接他們放學的路上發生的意外，現在不知道該怎麼辦才好；而李男在面對記者提問時，則一言不發，與家人迅速離開。

2022年8月24日中午，26歲李男駕駛車輛沿國道1號高架北向內側車道由南往北方向行駛，與許姓駕駛因超車問題，遭同向許男刻意煞車阻擋，進而衍生行車糾紛。李男怒火一觸即發，不管限速100公里，持續超速追趕許的車，並打開車窗準備與對方理論。

▼許姓駕駛飛墜平面道路。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

未料，李未保持2車煞停距離，當許再度急踩煞車刻意阻擋，李立刻右急轉方向盤閃避，釀其車高速向右失控，李再左打方向盤試圖穩住車身仍失控，二車發生碰撞，致許的車遭撞後失控翻覆、撞擊外側護欄，許當場拋飛車外從高架北向17.8公里處墜落到停放平面路邊車格的遊覽車頂，再摔落內湖區行忠路178巷平面道路上，經送醫搶救，仍因顱內出血及胸腔內出血致出血性休克死亡。

警詢、偵查時，李男坦承與許發生行車糾紛，當他加速追趕，許突急煞，2車僅剩1台車車距，自己踩煞車向右閃避卻失控撞上許的車，強調自己沒有涉有過失，並認是許自己沒繫好安全帶，才會拋出車外墜落高架橋下身亡。

檢方勘驗光碟及車禍鑑定，認是李追趕許的車輛，其車速大幅逾越該路段速限時速100公里，當許在前方急煞，釀雙車快速接近，李駕車往右閃避再往左拉回，明顯為車輛失控狀況，然此失控產生，是因李加速追車與許無故緊急煞車所衍生，許肇事主因，李為肇事次因。

