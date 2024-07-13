廁所故障公告「2字」迷惑千人　網友：看完突然不會寫了

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友聲稱，12日在廁所的牆上發現一張公告，書寫者應該是想提醒該廁所「故障」無法使用，結果忘記障字怎麼寫，連續寫了3次還是想不起來，便就放棄了。文章公開之後吸引超過千名網友按讚，大家紛紛留言表示，「這一定是3C產品用太多的後遺症」、「看完我突然不會寫」、「這就是『故布疑陣』的由來」。

▲原PO在廁所看到的公告。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」分享一張照片並表示，在廁所牆上看見一張手寫公告，書寫者應該是想告知該廁所目前無法使用，卻因為忘記故障的障字寫法，連續寫了3次都沒有寫對，反而引起他的注意，「上廁所不小心看到的，一山還有一山高。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

該篇文章公開之後，吸引超過千名網友按讚，還被社團管理員轉貼至爆料公社粉絲專頁。網友們紛紛留言表示，「被他這樣寫，一時之間我竟然也忘記怎麼寫故障的障，好險注音救了我」、「看完我突然不會寫」、「這就是『故布疑陣』的由來」、「不行，這後勁真的很強」、「再看久一點，就會覺得他寫的是對的」。

還有熱心網友建議，有時候情況緊急真的很容易忘記正確的字要怎麼寫，下次如果遇到類似狀況，可以改用注音，例如寫成「故ㄓㄤˋ」，相信台灣人都能看懂。