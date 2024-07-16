「長榮最正機師」曾是AKB48練習生！　自曝放棄出道內幕

▲長榮最美機師曾是AKB48練習生，王馨自曝放棄星夢殘酷內幕。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

30歲長榮航空機師王馨外型亮麗，日前在網路社群竄紅，然而，鮮為人知的是，她曾經是一名日本偶像團體AKB48的練習生，最近她在社群透露放棄出道轉換跑道的箇中原因，引發眾人關注。

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▲王馨擔任練習生時，曾與SKE48松井珠理奈開心合照。（翻攝IG@singsingwang）

「長榮最美機師」王馨爆紅後，被揭露過去曾是日本偶像團體AKB48的練習生，王馨在20歲那年，懷揣著對舞台的夢想，透過徵選加入了AKB48，在兩年的練習生生涯中，她刻苦訓練，從未缺席過任何練習，「一直在期待能夠出道、穿上漂亮表演服的那一天」，然而，隨著時間的推移，她卻始終未能獲得出道機會。

▲王馨常在社群分享生活美照，不吝於展現性感身材。（翻攝IG@singsingwang）

眼看著大學畢業的時間越來越近，王馨不得不面對現實，「這時候的我必須做選擇了，選擇繼續堅持夢想，或是選擇一條長久且穩定的道路」。王馨也提到練習生沒有任何薪水，而且能否出道的希望也渺茫。

最後，她內心經歷了掙扎和不甘，才選擇面對現實，轉換跑道努力成為一名飛行員，王馨表示這條道路更加艱辛，但她從未後悔過當初的選擇，「我只是換了另一種舞台站而已，但是仍然要在屬於自己的舞台上發光發熱，現在30歲的我，很感謝曾經經歷過的所有養分才有今天的我」。

▼王馨基於現實考量，最後轉換跑道考取機師。（翻攝IG@singsingwang）



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