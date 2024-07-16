　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇拿美國啟動「國會調查權」說嘴　王定宇酸：去讀點書真不難

▲民進黨立委王定宇質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

美國前總統川普於美國時間13日出席造勢活動遇襲，美國眾議院監督委員會將啟動「國會調查權」。王鴻薇認為，這證明了國會調查權的重要性，民進黨會說美國民主已死？對此，民進黨立委王定宇昨（15日）回擊，美國民主沒有死，死的是王鴻薇的書本，台灣的「五權憲法」和美國的「三權分立」，硬要湊在一起比喻，還是王鴻薇認為造謠比較簡單，其實去讀點書真的也不難！

王定宇於臉書表示，美國前總統川普遇襲，卻被王鴻薇拿來說嘴國會調查權？他想告訴王鴻薇讀書沒有很難，中華民國是五權憲法，分別為行政、立法、司法、考試、監察，小學生都會背，但國民黨立委偏偏搞不懂！

王定宇認為，五權憲法與三權分立不一樣很難懂嗎？台灣的「五權憲法」和美國的「三權分立」，硬要湊在一起比喻，國民黨要不要乾脆發起修憲，將中華民國憲法改成美國的三權分立制呢？

最後，王定宇強調，大法官「585號釋憲」已經告訴國民黨，立法院的調查權不是沒有限制，而是不能侵犯監察院、司法機關的調查權。他大酸，王鴻薇可能認為造謠比較簡單，其實去讀點書真的也不難喔！

▼ 國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

ET快訊
30歲美女主播結婚了！　嫁給粉絲
可不可女店員做「口水手搖飲」　醫：恐害食物中毒
雪隧「賓士遮牌」他報警一路跟20公里　目送下交流道未見警車
「背風渦旋」加劇午後雷雨　鄭明典示警：今北部不會安靜
快訊／離婚後爆劈腿2男！　陳天仁回應了
餵毒虐殺3歲繼女「埋屍樹下」　狠父判17年10月
獨／國道競速1人死亡！肇事男首曝光　一句話讓遺孀更哀痛
熱到受不了！女騎士「自備法寶」遮陽　網讚：沒妨礙別人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

謝國樑籲行政指導要依法　中選會：依法辦理選務不做差別待遇

批幼兒園狼師案綠白互踢皮球　國民黨還原時間軸：法盲簡舒培？

民調／近半民眾對大法官沒信心　若國會改革宣告違憲「也有五成買單」

花東快、0403震災重建條例院會「不予審議」　傅崐萁撤案改主決議

南苗市場都更、北苗攤位改造 　市長余文忠率隊參訪南門市場巧遇客家鄉親

民進黨接受民眾黨「健保點值3附帶決議」　陳昭姿：今接到溝通電話

快訊／前駐泰大使「暖手」部屬還邀回飯店房間　監察院通過彈劾

王鴻薇拿美國啟動「國會調查權」說嘴　王定宇酸：去讀點書真不難

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

女兒請爸掌鏡錄影不受控　見他到處亂拍：不要運鏡

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

謝國樑籲行政指導要依法　中選會：依法辦理選務不做差別待遇

批幼兒園狼師案綠白互踢皮球　國民黨還原時間軸：法盲簡舒培？

民調／近半民眾對大法官沒信心　若國會改革宣告違憲「也有五成買單」

花東快、0403震災重建條例院會「不予審議」　傅崐萁撤案改主決議

南苗市場都更、北苗攤位改造 　市長余文忠率隊參訪南門市場巧遇客家鄉親

民進黨接受民眾黨「健保點值3附帶決議」　陳昭姿：今接到溝通電話

快訊／前駐泰大使「暖手」部屬還邀回飯店房間　監察院通過彈劾

王鴻薇拿美國啟動「國會調查權」說嘴　王定宇酸：去讀點書真不難

愛立信2024行動趨勢報告：2029年5G用戶56億、AI來襲新一波換機潮

毛炸！牧師4個月前預言「川普遭暗殺」：子彈飛過他右耳

連晨翔崩壞吃胖21kg認了「不要減肥」　劉品言曝抱抱先頂到凸肚

三黨協商花東快改主決議！　傅崐萁：感謝黨團同心協力

賴清德「20-24歲」支持度63%　學者：藍白國會太荒謬＋醜化青鳥

海鯤潛艦出塢泊港測試　海軍：完成後才會海上測試

女子「吃毒菇斷片」隔日上班神遊　同事全嚇傻…急幫送醫

謝國樑籲行政指導要依法　中選會：依法辦理選務不做差別待遇

林萱瑜公開馭夫術！曝夫妻「私下真實相處」Junior委屈：被設計了

北市聯醫總院長蕭勝煌退休　國內側顱底手術專家王懋哲代理職務

政治熱門新聞

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

黃國昌用6頁談「反質詢」定義

川普冒險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」

勞基法修正案三讀！　勞工65歲強制退休解禁

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

李孟諺、邱垂正缺席協商竟「沒向韓國瑜請假」　柯建銘也認不應該

更多熱門

相關新聞

川普槍擊案啟動調查權　王鴻薇：綠敢說美國民主已死？

川普槍擊案啟動調查權　王鴻薇：綠敢說美國民主已死？

美國總統候選人川普遭遇槍擊，引起世界關注，共和黨領導的美國眾議院監督委員會啟動「國會調查權」，迅速傳喚特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）在7月22日的聽證會上作證，包括FBI特勤局長、國土安全部都要出席，對槍擊川普未遂一事作出回應，要給全美一個交代。國民黨立委王鴻薇對此表示，從美國國會的反應與能力，再一次向世界證明。一個成熟完整的憲政國家，國會調查權的重要性。

台南又傳槍響！藍委轟「慶記之都」　黑道不把政府放眼裡

台南又傳槍響！藍委轟「慶記之都」　黑道不把政府放眼裡

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

賴清德煽動「青鳥再次飛出來」　王鴻薇：總統當家鬧事已不適任

鄭文燦6月就掌握案情急換手機？　王鴻薇：絕對有人洩密

鄭文燦6月就掌握案情急換手機？　王鴻薇：絕對有人洩密

藍白推「罷免連署附身分證影本」　綠委曝：黃國昌曾說是可怕的事

藍白推「罷免連署附身分證影本」　綠委曝：黃國昌曾說是可怕的事

關鍵字：

王定宇王鴻薇國會調查權憲法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

可不可分店被搞倒！「店員黑歷史」全被挖

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

病毒大爆發！　全家都中鏢

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面