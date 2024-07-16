王鴻薇拿美國啟動「國會調查權」說嘴　王定宇酸：去讀點書真不難

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

美國前總統川普於美國時間13日出席造勢活動遇襲，美國眾議院監督委員會將啟動「國會調查權」。王鴻薇認為，這證明了國會調查權的重要性，民進黨會說美國民主已死？對此，民進黨立委王定宇昨（15日）回擊，美國民主沒有死，死的是王鴻薇的書本，台灣的「五權憲法」和美國的「三權分立」，硬要湊在一起比喻，還是王鴻薇認為造謠比較簡單，其實去讀點書真的也不難！

王定宇於臉書表示，美國前總統川普遇襲，卻被王鴻薇拿來說嘴國會調查權？他想告訴王鴻薇讀書沒有很難，中華民國是五權憲法，分別為行政、立法、司法、考試、監察，小學生都會背，但國民黨立委偏偏搞不懂！

王定宇認為，五權憲法與三權分立不一樣很難懂嗎？台灣的「五權憲法」和美國的「三權分立」，硬要湊在一起比喻，國民黨要不要乾脆發起修憲，將中華民國憲法改成美國的三權分立制呢？

最後，王定宇強調，大法官「585號釋憲」已經告訴國民黨，立法院的調查權不是沒有限制，而是不能侵犯監察院、司法機關的調查權。他大酸，王鴻薇可能認為造謠比較簡單，其實去讀點書真的也不難喔！

▼ 國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）