民調／近半民眾對大法官沒信心　若國會改革宣告違憲「也有五成買單」

▲國會改革案議場攻防。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

憲法法庭日前針對國會改革相關修法釋憲案召開暫時處分準備程序庭，引發熱烈討論。台灣民意基金今（16日）釋出民調，約四成九民眾能接受憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決、三成三不能接受。但在同一份民調中，有五成民眾對大法官獨立自主性沒信心、四成二有信心。台灣民意基金會說明，半數國人對大法官獨立自主性存疑，而這將一定程度減弱憲法法庭的公信力與權威性。

民調調查，民眾對於「憲法法庭將對這次立法院職權修法釋憲，最後若宣布是違憲」，有19.8%非常能接受、29%還算能接受、17.1%不太能接受、16.2%一點也不能接受、3.9%沒意見、14.1%不知道。該民調發現，二十歲以上台灣人中，若憲法法庭最後做出「立院職權新法違憲」的判決，四成九大致上能接受，三成三不能接受，近半數國人已做好接受憲法法庭 「國會改革修法違憲」的心理準備。

同一份民調也調查：「一般說來，您對司法院大法官的獨立自主性，有沒有信心？」結果發現：15.3%非常有信心，26.8%還算有信心，26.8%不太有信心，22.9%一點也沒信心，4%沒意見，4.3%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成二基本上對大法官獨立自主性有信心，五成沒信心。這項發現傳達了一個微妙且重要的訊息，那就是，半數國人對大法官獨立自主性存疑，而這將一定程度減弱憲法法庭的公信力與權威性。

首先，從政黨支持傾向看，民進黨支持者一面倒對大法官的獨立自主性有信心，國民黨與民眾黨支持者則是一面倒表示沒信心，中性選民則是過半數沒信心。具體數字如下：民進黨支持者，七成有信心，二成三沒信心；國民黨支持者，二成二有信心，七成五沒信心；民眾黨支持者，二成五有信心，七成三沒信心；中性選民，二成八有信心，五成三沒信心。

有關本次民調，訪問期間是2024年7月8至10日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上 成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1073人，市話753人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

