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社會 社會焦點 保障人權

送友赴嘉義國3遇死劫...貨車釀禍4車追撞7傷　熱心姊弟檔喪命

▲國3南下195K車禍。（圖／民眾提供，下同）

▲姊弟遭撞傷重不治。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道3號南向195.1公里和美路段昨(15日)傍晚發生2大貨車、1廂型車、1輛轎車追撞，造成7人受到輕重傷，其中鐵灰色轎車因為遭受猛烈撞擊，33歲洪姓女子及弟弟2人受困車內，救出時已無呼吸心跳，送醫搶救仍因傷重不治，車內載有2名友人也受傷。據了解，車上4人當時是要前往嘉義，卻在中途遇死劫，車禍肇因及責任有待警方進一步調查釐清。

▲國3南下和美路段5車追撞。（圖／民眾提供）

國道第七公路警察大隊快官分隊小隊長王進山表示，經初步判定，為綠色大貨車石姓駕駛因未注意車前狀態，直接撞擊前方由洪女駕駛的轎車，造成洪女及其李姓弟弟2人死亡， 5人受傷的交通死亡事故，駕駛告訴警方，當時他看到外側車道有一輛故障車，未注意前方已經回堵，沒想到切換車道時卻發生事故。

此起車禍傷亡的7人分別是坐在廂型車內的3人及轎車內的4人，據了解，洪女當時開著鐵灰色轎車載著弟弟，要送2名友人前往嘉義，行經到國道3號南向195.1公里和美路段時發生車禍，車體直接被削爛，姊弟2人受困車內，失去呼吸心跳，消防救護人員火速將其救出，分別送往彰基及秀傳急救。

▲國3南下195K車禍。（圖／民眾提供，下同）

弟弟李男救出後無呼吸心跳經搶救之後，仍因傷重不治，洪女到院時心跳停止、雙眼瞳孔無光反射、頸部變形、氣管移位無法插管、給予氧氣等，急救30分鐘無效，醫師於18：38 宣布死亡，等家屬到院才拔掉氧氣，余女及蕭男2友人則是輕傷送醫。

另一輛廂型車車內，陳男、魏男分別受有頭部外傷，左側多處肋骨骨折併血胸，四肢擦傷，及氣胸等症狀送開刀手術及加護病房治療，其餘2人則是輕傷送醫。

▲國道3號南下195K發生車禍

國道警方表示，此案因有封閉中外側車道及外側路肩，造成後方一度回堵約5公里，並於18時50分現場排除並恢復通車。本大隊呼籲用路人「 安全距離保持好，養足精神上國道 」，駕車時未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，本件詳細肇事原因仍待調查釐清。

▲國3南下和美路段5車追撞。（圖／民眾提供）

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