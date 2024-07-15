國道追撞車被削一半　男子救出不治、女子等家人再宣告

▲國3南下195K車禍。（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鼻酸！國道3號南下195.2公里外側和美轄區今天傍晚發生2大貨車、1自小客，1廂型車追撞意外，車禍現場一片狼藉，有5人受到輕重傷，受困2人救出後失去呼吸心跳，分別送往彰基及秀傳醫院急救，最後仍因傷重1人已宣告死亡，另一1人待家屬到後再拔管，令人不捨，醫院稍早也對死傷者做出說明。

經國道警方初步調查，車禍發生在今天傍晚5點多，為2輛大貨車、2輛小客車，共4車追撞事故，造成2人重傷、5人輕傷。大隊獲報後即通知緩撞車、巡邏車及救護車等前往救護，這2名傷者到院前已無呼吸心跳，均坐在鐵灰色轎車內，傷勢相當嚴重。

彰基表示，今日國道3號南下195.2公里車禍，有2人送彰基，呂男救出後無呼吸心跳經搶救之後仍因傷重不治，另一名陳男，頭部外傷，左側多處肋骨骨折併血胸，四肢擦傷，目前安排手術治療中。

秀傳醫院表示，1名無名氏(女，年齡不詳)病患為駕駛，到院時心跳停止、雙眼瞳孔無光反射、頸部變形、氣管移位無法插管、給予氧氣等，家屬到院再宣告死亡。

余女(36歲)意識清楚，主訴頭痛、右小腿、右前臂擦傷.急診處置中；蕭男(25歲)，意識清楚、頭部擦傷、臉部瘀青擦傷、脖子擦傷、四肢擦傷；魏男(20歲)，意識清楚、頭部鈍痛、無腦出血，右側7-11肋骨骨折、右氣血胸、右上頷骨骨折、右下頷骨骨折、右顴骨骨折，送加護病房觀察及治療。