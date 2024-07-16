槍擊後第一時間致電川普！拜登還原「通話內容」：我很擔心他

▲美國現任總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普即將代表共和黨參選下屆總統，他於當地時間13日出席賓州一場造勢活動時，慘遭年僅20歲的白人男子克魯庫斯開槍暗殺未遂。如今現任總統拜登受訪時透露，他在事後便於第一時間致電川普表達關切，並表示他非常關切川普的健康與安全情況。

根據CNN，自從川普遭遇槍擊事件後，拜登於當地時間15日接受美媒NBC News專訪，並還原槍擊事件後他致電給川普的經過，針對此次槍擊事件提供一些新的見解。拜登稱此次他和川普之間的通話「非常親切」，且他適時向川普表達關心，「我告訴他，我有多擔心，並希望能夠確保我釐清他的實際情況」。

拜登表示，當時在通話中川普的情況聽起來還不至於太糟糕，他補充道，「他（川普）說他很好。他感謝我打電話給他。我告訴他，我和吉爾正在為他祈禱。她的整個家庭都在承受著這一切。」

不過當NBC主播霍爾特（Lester Don Holt）提問，槍擊事件將如何改變總統大選的結果時，拜登表示他只關注川普的健康和安全，「我不知道（選舉走向）、你也不知道。比起槍擊事件的發展軌跡，我考慮的是兩件事：第一，他的健康狀況如何，他很安全。第二，從現在起，兩黨正副總統候選人的維安。」

另外，針對川普宣布由現年39歲的俄亥俄州參議員范斯（共和黨，J.D. Vance）作為副總統人選，拜登受訪時表示他對這個結果「並不感到驚訝」。他向霍爾特表示，「這其實並不稀奇，他（川普）周圍都是完全贊同他的人。」

拜登嘲諷道，「儘管如此，你回去聽聽范斯對川普的一些評價」，拜登笑著說道，且聲音逐漸減弱。據悉，范斯過去對於川普政策的批評直言不諱，更曾參與2016年共和黨倒川運動。