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川普又贏了！不當處理機密文件案　法官裁定駁回指控

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）被控不當處理機密文件案，承審的佛州法官15日裁定，由於領導檢方的特別檢察官史密斯（Jack Smith）無權對此提出訴訟，因此駁回檢方指控。這被外界視為是繼美最高法院裁定川普擁有部分豁免權後，川普爭取重返白宮前的另一次司法勝利。

根據路透社報導，由川普提名的佛羅里達州地區法院法官甘農（Aileen Cannon）裁定，特別檢察官史密斯的任命並不符合憲法，因此他無權對川普不當處理機密文件一案提出訴訟。

不當處理機密文件案一度為川普重返白宮之路帶來嚴重法律風險，川普在此案中被指控於卸任後，故意在私人的海湖莊園俱樂部內保有敏感的國家安全文件，並且妨礙政府部門調查。

美司法部長於2022年任命特別檢察官史密斯調查川普一系列涉嫌違法行為，而川普的律師則在此案中對史密斯的公權力提出質疑。川普的律師認為，此項任命案違反美國憲法，因為此職務並非國會設立，也沒有參議院批准。

如今，地區法院法官的裁決讓此案再度陷入疑雲之中。史密斯的辦公室對川普律師團隊的主張提出抗議，認為利用任命特別檢察官來調查政治敏感案件已經是華府歷年來的既定做法。分析認為，檢方勢必還會繼續上訴，就算裁決仍被上級法院推翻，檢察官仍可尋求將此案重新分配給其他法官。

美國最高法院7月初才剛剛裁定，川普身為卸任總統，在法律上享有部分豁免權。除了不當處理機密文件案以外，史密斯還在華盛頓聯邦法院起訴川普企圖顛覆2020大選結果，不過該案中辯護方尚未對史密斯的公權力提出質疑。

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