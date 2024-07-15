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台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

▲▼ 。（圖／YouTube／Kai Cenat）

▲Kai特地來台參加好兄弟的畢業典禮。（圖／YouTube／Kai Cenat）

記者楊庭蒝／綜合報導

知名Twitch實況主Kai Cenat日前宣布購入人生屬於自己的第一套房產，卻意外引發網友熱烈討論。原來，這棟新房並非Cenat自住，而是要提供給他的好友、被稱為「台灣最強高中生」的Ray作為直播場地。

Kai在7月14日的直播中透露了這個消息。他表示，購買新房的主要原因有兩個：一是存放目前塞在直播間的雜物，二是給Ray一個不會打擾鄰居的直播空間。「Ray以後可以在我的新房子裡直播了，這樣就不會有鄰居抱怨他製造噪音，」Kai解釋道，「他會有自己的小天地。」

這個出人意料的決定立即在網路上引發熱議。許多網友紛紛表示羨慕，有人調侃道：「這哥們相當於給Ray買了一套房子。」還有人說：「Ray簡直是中了頭獎。」不過，也有人對新房子的「安全」表示擔憂，甚至開始打賭Ray搬進去後，這套房子能完好無損地撐多久。

值得一提的是，Kai向粉絲保證，他標誌性的直播間不會因為買新房而有所改變。這個直播間曾是Kai與多位名人合作的舞台，包括喜劇演員Kevin Hart和饒舌歌手21 Savage等。它還曾經過奇幻風格改造，見證Kai征服《艾爾登法環》遊戲的過程。

Kai的這一舉動不僅展現了他對朋友的慷慨，也引發了人們對網路名人生活方式的討論。無論如何，這個新房子的故事肯定會成為Twitch社群中的一個有趣話題。

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