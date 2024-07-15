家長自救轉傳「北市私幼黑歷史」　立委批：太保護加害人資訊

▲台北市私幼性侵案延燒，引發家長關注。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市私立幼兒園性侵案延燒，涉案狼師在其母親、也是園所負責人的包庇下，累積至少20名女童受害，許多家長在網上呼籲公布校名。立委范雲批評，台灣對揭露加害人資訊太過保護，雖然教育部已在「全國教保資訊網」公布行為人姓名、機構名稱與裁罰記錄，但查詢介面相當不友善，且裁罰記錄均以「對幼兒有不當對待行為」輕輕帶過，根本聯想不出來是曾經爆發性侵案的園所。

依據現行「兒童及少年福利與權益保障法」規定，針對兒童遭到虐待、遺棄和性剝削的事件，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體不得報導或記載其姓名或其他足以識別身分資訊，否則將會挨罰。因北市私幼性侵案持續延燒，已有家長展開自救，在網路轉傳案發園所的「黑歷史」，提醒其他家長留意。

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范雲也批評，台灣對於揭露加害人資訊太過保護，即便部分法律規定兒虐、幼兒園或托嬰中心違規紀錄要放上網路公開，但整個查詢頁面非常不友善、資訊也不夠不完整。她以教育部「全國教保資訊網」為例，這次北市私幼性侵案造成這麼多幼兒受害，情節重大，但在公告的裁罰資訊都僅以「對幼兒有不當對待行為」一句帶過，「不當對待行為有百百種，如此嚴重的性侵案，為什麼不能直接寫出來？」

范雲進一步指出，此案園所負責人原本還經營另一家托嬰中心，只是去年10月轉賣給原托嬰中心員工，也改了名稱，目前持續經營中。而衛福部和北市社會局的相關公告上，也只是在新的園所名稱後面加註原名稱，至於何時改名、原負責人是誰，則並未多加說明，根本無從得知與此案關連性。

范雲呼籲，現行違規園所的公告，為了保護被害人，對加害人遭裁罰的原因往往模糊帶過，將要求教育部和衛福部精進查詢頁面，盡可能在法律允許的範圍內詳實公告，確保幼兒家長都有知的權利。