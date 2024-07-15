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男為「普發6千」殺兄！母求輕判「已死1兒」　國民法官判決出爐

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲蘆洲男子用牽繩勒死親哥，依殺人罪判13年10月。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

新北市蘆洲區2023年4月3日發生驚悚命案，44歲陳男因為不爽48歲的哥哥一天花完政府普發的6000元，醉酒的弟弟憤而拿寵物繩勒死哥哥再打電話自首，陳母向法院求情說，「我已死了一個兒子，希望法院對於還活著的兒子也能夠輕判」；不過，新北地方法院認為不宜判處過輕，3位法官與6位國民法官共同參與審理後，依殺人罪判陳嫌有期徒刑13年10月。

這起案件發生在2023年4月3日，當時政府普發6000元，弟弟和哥哥因為連假在家碰面，哥哥分享，他一天花完自己的6000元現金，弟弟得知後超不爽，「竟然有人一天把6000元花光光」！覺得這樣的金錢觀不行，兄弟倆發生爭吵後，陳嫌竟持妹妹的寵物牽繩將哥哥勒斃。

行兇後弟弟自己打電話給警方自首，「我勒死了哥哥，遺體在我旁邊」。蘆洲警方獲報趕抵，發現哥哥遭勒殺，已無呼吸心跳，緊急將人送醫，並將陳嫌逮捕，但哥哥經搶救仍宣告不治。弟弟事後還向警方稱，「想殺哥哥很久了」。

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北地院指出，陳嫌國中肄業，職業是鐵工，雖曾結婚但於兒子滿月時，太太即與其離婚，兒子是跟陳嫌在一起等，顯見陳嫌在面對婚姻不順、工作壓力及獨自撫養兒子的多重壓力下，養成長期酗酒之惡習，本身亦具有衝動特質傾向。

法院審理時，陳嫌與陳母親多次哭泣，陳母表示，「我已死了一個兒子，希望法院對於還活著的兒子也能夠輕判」，並說陳嫌的兒子目前尚在就學，也在工讀，有勸孫子說暑假結束後就不要再工作了，專心唸書，會繼續工作供給孫子念到畢業。

▲▼快訊／新北蘆洲驚悚命案　男子在家人面前「用牽繩勒死親哥」。（圖／記者陳以昇翻攝）

律師在法庭也多次強調社會底層的無奈，以及陳嫌受限於智力而無法受到更高的教育，同儕也是相同程度的人，陳嫌無法提昇自己，落入所謂的「貧窮陷阱」，遇到糾紛只會以暴力的方式解決，所以陳嫌的行為長期而言具有一致性，但陳嫌也會買手機給妹妹，足證不是惡性很重的人。

法院審酌，陳嫌對其他家人也有家暴的情形，雖多次被判決違反保護令罪，也曾因在家裡放火而經法院論處公共危險罪刑，入監執行10月，出獄後仍犯殺人罪與違反保護令罪，依殺人罪判處有期徒刑13年10月。可上訴。

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