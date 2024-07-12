新北拓銷團創3億海外商機！　新北市府：團隊助攻印度市場

實習記者歐承翰／台北報導

新北市副市長朱惕之日前率「新北市出口拓銷團」前進印度拚商機，今年攜手新北20家廠商，在「2024印度台灣形象展」的展會中首度設置「新北館」，新北市政府表示，今年以團隊方式助攻國際市場，成功集合力量共同開拓南亞市場的跨國合作契機，創造了逾3億元的海外商機！本屆參展企業主也對政府的海外策展平台表示肯定，認為透過平台能吸引更多買主，將台灣最優質的產品推銷至印度市場。

新北市出口拓銷團於8日至10日間，由新北副市長朱惕之與新北經發局長何怡明率20家新北企業赴印參展，參加由經濟部國貿署及外貿協會共同辦理的「2024年印度台灣形象展」，新北更首度在展會中設置「新北館」。

▲▼新北出口拓銷團以「現地參展」及「貿易洽談」模式赴印度參展，創下3億商機。（圖／新北市經發局提供，下同）

朱惕之指出，新北市自102年起開辦出口拓銷團，成功協助數百家企業擴大對外貿易，今年看準印度巨大潛力，以「現地參展」及「貿易洽談」模式，整合20家資通訊、電子與機械製造和醫療保健等各領域企業前往參展，以新北企業隊的團體合作模式，共同開拓南亞市場的跨國合作契機，市府樂見企業在印度市場拓展上取得豐碩成果。

這次組團參展的廠商享曆工業表示，過去很少參加綜合展，但對這次印度台灣形象展的人潮感到驚艷，而新北市政府透過帶領企業打團體戰，並安排與當地公協會對接，有助於取得當地買主信任及瞭解當地市場需求，進一步促進雙方合作與交流。世如金屬也說，參展團整合新北各種產業，在印度台灣形象展這個平台吸引更多買主，將最優質的產品推銷至印度市場。

鈞鐸科技表示，拓銷團結合中央及地方政府資源，有助企業挖掘潛力市場，藉由這次展覽，與不同參展者面對面交流互動，更加深瞭解印度市場趨勢、客戶需求及政府政策。

環海科技分享，這次加入出口拓銷團，過去曾在台灣透過通訊軟體交流的印度潛在買主，主動從孟買搭飛機至新德里與其面對面商談，是本次來印度參展的最大收穫之一。

經發局強調，今年度「新北市出口拓銷團」印度站取得的佳績，歸功於所有參與計畫的優秀企業。新北市將持續關注企業需求與國際市場動態，展現推動經濟發展的企圖心與行動力，未來希望邀請更多優秀新北企業共襄盛舉，共同開拓海外商機。