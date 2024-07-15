陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門「當假錶」落網！

▲陸女遊泰遭分屍，警方發現一條人腿殘骸。（圖／翻攝抖音）



記者蔡紹堅／綜合報導

38歲中國大陸女子兗瑞敏（Yan Ruimin）赴泰國旅遊時遭人殺害分屍，涉有重嫌的34歲大陸籍男子馬延慶（Ma Qingyan）已在澳門落網。案發之前，馬延慶曾被拍到與兗瑞敏牽手，但案發後就突然消失，疑似潛逃港澳。

根據澳門電台報導，馬延慶10日在澳門中區一間當舖用一支手錶典當了5萬元（澳門幣），店員後來發現手錶是假貨報警，澳門警方在氹仔客運碼頭截獲馬延慶。

▼死者生前曾與嫌犯同行。（圖／翻攝泰國網）



偵辦假錶案期間，澳門警方接到大陸警方通報，涉嫌在泰國殺害、分屍兗瑞敏的嫌疑人可能潛逃香港，經過調查及身分比對後，確認就是馬延慶，將他移交給大陸警方。

兗瑞敏6月底赴泰國旅遊後失蹤，之後家人接到勒索電話，要求支付100萬人民幣（約450萬元新台幣）的贖金。對方還要求，不能通知警方或者大使館。

▼兗瑞敏外型亮麗。（圖／翻攝博度）



根據泰國警方說法，兗瑞敏6月30日曾在曼谷租車，7月1日時還被監視器拍到與馬延慶一同乘坐此車的畫面，此後就失聯了。

監視器也拍到兗瑞敏與馬延慶有牽手等親密舉動，可能是戀人關係。

7月3日，馬延慶獨自從旅館退房，搭乘飛機前往香港。之後，警方開始偵辦此案，在旅館及租賃的汽車上檢測到清洗後的血漬。7月13日，警方在泰國北柳府發現一條人腿殘骸，疑似屬於兗瑞敏。

▼馬延慶因典當假錶被逮。（圖／翻攝博度）

