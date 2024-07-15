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三重警殉職「有千萬撫卹金」還募款？她揭內情：請停止撻伐遺孀

新北市三重警分局28歲員警黃瑋震遭毒駕逆向衝撞殉職。（圖／翻攝自黃員臉書）

▲三重分局警員黃瑋震遭毒駕衝撞不幸殉職。（圖／翻攝自黃員臉書）

圖文／CTWANT

新北市三重警分局28歲員警黃瑋震13日凌晨執行巡邏勤務時，遭毒駕逆向衝撞殉職。事後，黃員遺孀於多個社群貼出郵局帳號提供捐款使用，引起各方論戰。對此，警界出身的前立委游毓蘭透露，黃員是以因公死亡申請撫䘏，並非因公殉職，就算警局以因公殉職申請撫卹，銓敘部仍會駁回，呼籲外界停止撻伐遺孀。

游毓蘭今（15）日在臉書發文稱，黃員執勤中遭撞身亡，在其他先進國家都會被認定為因公殉職，事發當下所有媒體報導也都以「因公殉職」定調，實際上警局是以因公死亡申請撫䘏，並非因公殉職，因為就算以因公殉職申請撫卹，仍會被銓敘部駁回，就像先前值班被撞死的基隆八堵所員警，同樣被認定「非殉職」。

她說明，不管是在派出所值班台或在巡邏車上被撞死，都不符合因公殉職中「冒險犯難或戰地殉職」的要件，雖然警界不斷爭取，內政部也於2018年將「警察人員人事條例施行細則」第17條第2款之「因公殉職」定義，修正為「執行前條各款所定勤務之一，處理對其生命有高度危險之事故，遭受暴力或意外危害，以致死亡。」然而銓敘部對於被毒駕或精障者高速撞擊的值勤任務，並不認為是對生命有高度危險的事故。

游毓蘭指出，黃員死後留下4歲幼子，如果他和八堵所殉職員警當初選擇從軍，2人在執行任務時死亡後，遺眷可享有終生撫卹，但他們是警察，被「衡平」為文官公務員，因公殉職與因公死亡的撫䘏天差地別，這也是為何黃員遺孀會願意接受外界幫助，畢竟4歲孩子在失怙後，成長之路何其漫長且崎嶇，呼籲外界停止撻伐遺孀。

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